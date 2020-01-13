開庭缺席還害毒蟲多坐牢6天 前法官遭送監察院

台北地院張姓前法官，任職期間多次無故開庭缺席或遲到，法官評鑑委員會日前決議，將張男移送監察院審查。（資料照）

2020-01-13 16:15:44

〔記者陳慰慈、溫于德／台北報導〕台北地院前法官張耀宇，任職期間多次無故開庭缺席或遲到，甚至延誤裁判書交付送達時程，致使受刑人在監服刑逾期6日，而遭聲請補償1萬8千元刑事補償，法官評鑑委員會日前決議，將張男移送監察院審查。

法官評鑑委員會指出，張姓前法官於台北地院任職期間，出勤異常，多次於開庭時遲到，且曾於開庭遲到時用LINE指示書記官，以電腦故障為由無法準時開庭欺瞞當事人；或要合議庭等候他到庭才進行庭訊；另曾於預定庭期缺席，由審判長洽由其他法官代為開庭。

此外，張於承辦2016年一件案件時，於宣判當日以LINE指示書記官使用其電腦傳送僅有主文，事實、理由均空白判決例稿，而未準時交付判決原本予書記官；另承辦2017年一件毒品案時，於收案後未及時處理，加上未查明受刑人已移監事實，致使受刑人於收受裁定時，已逾執行期限6日，受刑人因而向台北地院聲請刑事補償，裁定准予補償6日，准予補償1萬8千元，張姓前法官已繳付其所應負的賠償額。

法官評鑑委員會認為，張姓前法官屢次輕忽職責，怠慢職務，有違法官倫理規範、法院便民禮民實施要點及刑事訴訟法等規定，有失法官之職責與形象，並增添同事及當事人不合理負擔，影響當事人訴訟權益，進而損及人民對司法信賴，破壞司法威信，違失行為應屬情節重大。

而張姓前法官自2016年起至離職前職務評定均未達良好；其任候補法官服務成績審查，亦經人審會認其未達候補法官及格標準，而為不合格決議，法官評鑑委員會認為他任職期間，工作態度輕率，怠忽職守，顯然欠缺敬業精神，自律能力亦有不足，迄離職為止的數年間均未改善，已違反刑事訴訟法有關辦案程序規定暨法官法職務規，雖然他已辭職，但可責性非輕，仍有懲戒的必要，因此依法官規定報由司法院移送監察院審查，以昭警惕。

北院表示，張姓法官已離職，尊重法官評鑑委員會決議。

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