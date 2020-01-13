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首頁　>　臺北市

立院朝野協商明開臨時會審總預算 最快20日完成三讀

立法院將舉行臨時會，13日進行朝野協商討論，民進黨團總召柯建銘出席。（記者方賓照攝）

立法院將舉行臨時會，13日進行朝野協商討論，民進黨團總召柯建銘出席。（記者方賓照攝）

2020-01-13 15:19:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全下午召集朝野黨團，處理民進黨團所提召開臨時會審議109年度中央政府總預算案的提案；經討論後，最後蘇裁示，明天召開臨時會處理總預算案，從今天至16日下午2點前，各部會先與提案委員溝通，可以撤案就撤，16日下午至17日就無法達成共識的提案密集協商，最快於20日院會三讀通過。

109年度總預算案歲入編列2兆1022億元，歲出金額亦同，立法院各委員會已初審通過。民進黨團總召柯建銘等67人日前提案，希望在本月14日至22日召開臨時會，審議總預算案。蘇嘉全下午召集朝野協商。

由於適逢大選過後，親民黨團總召李鴻鈞提醒，大多數立委近日應都在謝票，未免各部會找不到委員溝通，建議由黨團統一代表，以加速處理速度；對此，柯建銘說，這蠻實際的，提案者有的已不做委員了，到最後還是由黨團決定，建議還是以黨團為對口，畢竟黨團協商最後還是黨團負責。

不過，國民黨團總召曾銘宗認為，還是應先與提案委員溝通，若真的找不到人，或是個別委員授權，再由黨團代表處理。

經討論後，蘇嘉全裁示依曾所提意見處理，並決議明天上午11點舉行全院委員談話會，談話會結束後隨即召開臨時會處理總預算案，今天至22日為1次會；此外，從今天至16日下午2點前，各部會先與提案委員溝通，可以撤案就撤，16日下午至17日就無法達成共識部分密集協商，20日院會進行最後處理。

國民黨團總召曾銘宗出席，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

國民黨團總召曾銘宗出席，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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