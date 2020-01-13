中國肺炎病毒命名2019-nCoV 我新增1例通報個案檢驗中

衛福部疾管署副署長羅一鈞說明針對中國2019-nCoV因應情形。（記者林惠琴攝）

2020-01-13 15:06:04

〔記者林惠琴／台北報導〕中國冠狀病毒肺炎疫情至今確診41例，重症7例、死亡1例，我國衛福部疾管署今日表示，世界衛生組織（WHO）已將此次檢出的病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），並呼籲各國加強監測及防治作為；而我國新增1例符合通報條件個案，檢驗中。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的通報病例為1月初到武漢探親，1月8日返台後，在1月12日出現發燒到39度的情形，但沒有發生肺炎，流感快篩也是陰性，由於符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」條件，已被醫院收治在負壓隔離病房中治療，並進行檢驗中，只是當事人未去過爆發群聚感染的華南海鮮市場，評估感染2019-nCoV風險較低。

羅一鈞指出，目前全球除了中國外，尚有6國家或地區通報2019-nCoV疑似病例，包含新加坡、泰國、台灣、韓國，以及香港、澳門，但多為排除或檢驗中，尚未出現中國以外的確診病例。

疾管署統計，從去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫以來，已執行22航班，共檢疫2342名旅客及機組員，截至目前有症狀者共11名，經檢驗排除或評估無須後送，由地方衛生局持續追蹤關懷。

另外，迄今符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」的個案共4名，其中3名已於1月8日至9日間排除，新增的1名檢驗中。

至於派專家前往中國了解疫情一事，作業加快腳步，因此羅一鈞提到，專家已在昨天晚上抵達武漢，並開始當地疫情訪查的狀況，整個行程由中方安排，返程尚未確定，回台後會向外界報告。

疾管署也再次呼籲，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，近期計劃前往武漢或鄰近區域的民眾及當地台商，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施，避免接觸野生動物及禽鳥、出入活禽市場或醫院等人多的公共場所。

疾管署提醒，返台時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返台後有症狀則應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

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