鈕承澤涉性侵案 再遭限制出境、出海8個月

鈕承澤因涉性侵案，再遭法院限制出境8個月。（資料照）

2020-01-13 15:02:30

〔記者溫于德／台北報導〕名導演鈕承澤遭電影「跑馬」女工作人員指控性侵，去年農曆春節前被依強制性交罪起訴；鈕承澤在全案審理期間，傳出已給付7位數和解金給被害人、雙方達成和解。台北地院另為因應刑事訴訟法新制，重為裁定鈕承澤限制出境處分，合議庭裁定鈕自今年1月10日限制出境、出海8個月，仍可抗告。

2019年5月24日修正通過刑事訴訟法規定，偵查或審判中經限制出境、出海者，應於生效施行之日（即2019年12月19日）起2個月內重為處分，逾期未重為處分者，原處分失其效力。

本件裁定指出，鈕承澤因涉妨害性自主案，北院原在2019年3月7日限制他出境、出海，鈕雖不服抗告，仍遭高等法院駁回；且鈕因涉及強制性交罪，經被害人與9名證人證述，另有14項證據顯示他犯罪嫌疑重大，鈕至今仍始終否認犯行。

合議庭認為，強制性交罪法定刑責為3年以上10年以下，重罪通常伴隨逃亡之虞，且為趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰為人性，若僅以責任、限制住居、增加具保金額等方式，均不足以排除鈕承澤出境後不歸台的可能性。

合議庭審酌，鈕承澤案發後仍有計畫前往中國拍攝電影，其名下不動產價值1億餘元，先前也在國外定期靈修，顯示具相當資歷可長期滯留海外，同時有能力在國外謀生，堪稱有逃亡可能，因此仍有有限制出境、出海事由。

故合議庭裁定鈕承澤自今年1月10日起限制出境、出海8個月，並通知移民署、海巡署執行。

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