為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

鈕承澤涉性侵案 再遭限制出境、出海8個月

鈕承澤因涉性侵案，再遭法院限制出境8個月。（資料照）

鈕承澤因涉性侵案，再遭法院限制出境8個月。（資料照）

2020-01-13 15:02:30

〔記者溫于德／台北報導〕名導演鈕承澤遭電影「跑馬」女工作人員指控性侵，去年農曆春節前被依強制性交罪起訴；鈕承澤在全案審理期間，傳出已給付7位數和解金給被害人、雙方達成和解。台北地院另為因應刑事訴訟法新制，重為裁定鈕承澤限制出境處分，合議庭裁定鈕自今年1月10日限制出境、出海8個月，仍可抗告。

2019年5月24日修正通過刑事訴訟法規定，偵查或審判中經限制出境、出海者，應於生效施行之日（即2019年12月19日）起2個月內重為處分，逾期未重為處分者，原處分失其效力。

本件裁定指出，鈕承澤因涉妨害性自主案，北院原在2019年3月7日限制他出境、出海，鈕雖不服抗告，仍遭高等法院駁回；且鈕因涉及強制性交罪，經被害人與9名證人證述，另有14項證據顯示他犯罪嫌疑重大，鈕至今仍始終否認犯行。

合議庭認為，強制性交罪法定刑責為3年以上10年以下，重罪通常伴隨逃亡之虞，且為趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰為人性，若僅以責任、限制住居、增加具保金額等方式，均不足以排除鈕承澤出境後不歸台的可能性。

合議庭審酌，鈕承澤案發後仍有計畫前往中國拍攝電影，其名下不動產價值1億餘元，先前也在國外定期靈修，顯示具相當資歷可長期滯留海外，同時有能力在國外謀生，堪稱有逃亡可能，因此仍有有限制出境、出海事由。

故合議庭裁定鈕承澤自今年1月10日起限制出境、出海8個月，並通知移民署、海巡署執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
性侵案7度出庭 鈕承澤吐這4字
2019-12-31 10:15

性侵案7度出庭 鈕承澤吐這4字
鈕承澤性侵案傳賠7位數和解 出庭吐4字拚緩刑
2019-11-12 12:07

鈕承澤性侵案傳賠7位數和解 出庭吐4字拚緩刑
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
性侵案4度開庭 鈕承澤穿搭宛如金城武拍廣告
2019-07-16 17:31

性侵案4度開庭 鈕承澤穿搭宛如金城武拍廣告
鈕承澤53歲生日露臉 都蘭海邊打卡
2019-06-23 05:30

鈕承澤53歲生日露臉 都蘭海邊打卡
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-11 21:23

黑馬躍出！ 政壇新秀狙擊資深老將 本屆立委選戰5大驚奇

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播