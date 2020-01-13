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遊玉山請留意！ 主動攻擊遊客的鼬獾驗出狂犬病病毒

鼬獾示意圖。（資料照）

鼬獾示意圖。（資料照）

2020-01-13 15:38:33

〔即時新聞／綜合報導〕寒假來臨，眨眼也將迎來農曆春節連假，有意造訪玉山國家公園的朋友留意！據玉山國家公園消息，今年元旦發現1隻主動攻擊遊客的鼬獾，經相關單位送檢後發現帶有狂犬病病毒；對此，玉山國家公園管理處在粉專提供留意事項，也籲請來客留意人身安全。

管理處指出，今年1月1日在塔塔加遊憩區發現主動攻擊遊客的鼬獾，經特有生物研究保育中心協助捕獲後，在當日即送往行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢測，確定該個體帶有狂犬病病毒。翌日該個體即因狂犬病發死亡。

管理處表示，園區為狂犬病潛在風險疫區，來訪旅客應應謹記，玉山園區生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（南橫公路沿線除外）禁止攜帶寵物進入，且進入塔塔加遊憩區健行時，若攜帶寵物，一定要上牽繩且避免家中寵物與野生動物接觸，以免引發狂犬病、犬瘟熱等人畜共通傳染病。

該單位也籲請旅客切勿捕捉、接觸野生動物，否可能違反《國家公園法》等相關法令，若不慎遭到野生動物、流浪犬貓抓咬傷，旅客應以肥皂和大量清水沖洗傷口15分鐘，予以消毒後盡速就醫並通報國家公園（049-2773121）或遊客中心。

狂犬病為狂犬病病毒引起的急性病毒性腦脊髓炎，發病後致死率幾乎達100％，但若及時就醫、接受狂犬病暴露後預防接種，可有效降低發病的風險。台灣國內疫情目前僅侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物。

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