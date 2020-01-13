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首頁　>　臺北市

蔡英文傍晚將向沈一鳴等將士移柩緬懷致敬

國防部公布殉職將士移柩車隊路線圖。（圖擷取自國防部發言人臉書粉絲專頁）

國防部公布殉職將士移柩車隊路線圖。（圖擷取自國防部發言人臉書粉絲專頁）

2020-01-13 14:30:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕國防部今天下午將為已故故參謀總長沈一鳴上將殉職將士移柩，蔡英文總統也新增行程，將於下午5點20分親往國防部向殉職將士緬懷致敬。

根據規劃，移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，車速約於10-15公里，行經國防部、空軍司令部及海軍司令部等處，預訂1750時抵達空軍松山基地指揮部。

軍方說，今日傍晚下午5時移柩，沿路設19處37點，明日中午啟靈沿途設11處22點，供國軍官兵與民眾路祭致意。

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