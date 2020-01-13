女華僑分屍案》兇嫌家中查扣刀具 無血跡反應

林國平在租屋處內殺害、支解鄧女。（記者王冠仁攝）

2020-01-13 14:39:39

〔記者王冠仁／台北報導〕檢警追查林國平殺害女華僑命案，事後在林國平台北市富民路租屋處內查扣一把小型的殺牛刀。不過，該把刀具雖然與鄧女遺體遭支解的痕跡吻合，不過因為刀具體積小且驗無血跡反應，警方尚無法斷定該把刀具就是犯案兇刀。

據了解，本月8日警方前往林住處勘查，除了在現場聞到濃厚刺鼻化學藥水味，也查扣一把10多公分的殺牛刀。警方對該把刀具採證，沒有發現血跡反應，雖然牛刀與支解痕跡吻合，但無法斷定就是犯案兇刀。

此外，林國平浴室內雖然被清洗乾淨，但林百密一疏，浴室內排水孔內側部位有殘留少許血跡，經採驗後確認是鄧女血跡，成為關鍵鐵證。

據悉，法醫今天檢驗鄧女遺體，鄧四肢、軀體都完整，但缺了「一小部分」肉塊。萬華警方今天早上重回基隆山區棄屍現場搜索，幹員以繩索爬下產業道路旁邊坡底下，但無所獲。

警方11日前往基隆山區產業道路，找回被支解成5大塊的鄧女遺體，並在一個粉紅色塑膠袋內，找到鄧女的衣物與證件。

據警方掌握的事證推判，林7日下午開車前往基隆棄屍後，還曾前往海邊待了2個多小時休息。他8日早上曾經重回現場查看，他發現裝有鄧女1隻腿、2隻手的塑膠袋破損，他還以就地找來廢棄的沙發墊覆蓋才離去。

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