北市抽驗醃漬及脫水蔬果 酸菜、東北酸白菜、筍干漂白劑超標

衛生局發現筍干漂白劑超標。（衛生局提供）

2020-01-13 14:06:07

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局近期前往北市便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點，抽驗醃漬及脫水蔬果、蜜餞食品共51件。結果酸菜、東北酸白菜、筍干各1件漂白劑超標。

這次衛生局發現酸菜1件檢出漂白劑二氧化硫0.41g/kg，（標準：0.03g/kg 以下）；筍干1件檢出漂白劑二氧化硫1.00g/kg（標準：0.030g/kg以下），且外箱成分未標示；東北酸白菜1件檢出漂白劑二氧化硫0.09g/kg（標準：0.030g/kg以下）不符規定 ，且外包裝成分未標。還有1件特大葡萄乾雖漂白劑二氧化硫符合規定，但外箱成分卻未標示。

衛生局表示，不合格產品，已要求販售地點業者立即下架違規產品，經查來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局辦理。經查證屬實，檢驗不合格可依違反食品安全衛生管理法處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。標示不符規定者，違反食品安全衛生管理法規定，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

衛生局指出，「二氧化硫」是一種常用的食品漂白劑，若攝入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。建議消費者選購相關產品，儘量避免顏色偏白、過於鮮艷或有刺鼻異味之產品；調理前可用流動的水清洗，烹煮時打開鍋蓋使二氧化硫揮發溢散，以減少食鹽或食品添加物殘留。

漂白劑超標的酸菜。（衛生局提供）

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