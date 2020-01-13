為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市抽驗醃漬及脫水蔬果 酸菜、東北酸白菜、筍干漂白劑超標

衛生局發現筍干漂白劑超標。（衛生局提供）

衛生局發現筍干漂白劑超標。（衛生局提供）

2020-01-13 14:06:07

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局近期前往北市便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點，抽驗醃漬及脫水蔬果、蜜餞食品共51件。結果酸菜、東北酸白菜、筍干各1件漂白劑超標。

這次衛生局發現酸菜1件檢出漂白劑二氧化硫0.41g/kg，（標準：0.03g/kg 以下）；筍干1件檢出漂白劑二氧化硫1.00g/kg（標準：0.030g/kg以下），且外箱成分未標示；東北酸白菜1件檢出漂白劑二氧化硫0.09g/kg（標準：0.030g/kg以下）不符規定 ，且外包裝成分未標。還有1件特大葡萄乾雖漂白劑二氧化硫符合規定，但外箱成分卻未標示。

衛生局表示，不合格產品，已要求販售地點業者立即下架違規產品，經查來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局辦理。經查證屬實，檢驗不合格可依違反食品安全衛生管理法處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。標示不符規定者，違反食品安全衛生管理法規定，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

衛生局指出，「二氧化硫」是一種常用的食品漂白劑，若攝入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。建議消費者選購相關產品，儘量避免顏色偏白、過於鮮艷或有刺鼻異味之產品；調理前可用流動的水清洗，烹煮時打開鍋蓋使二氧化硫揮發溢散，以減少食鹽或食品添加物殘留。

漂白劑超標的酸菜。（衛生局提供）

漂白劑超標的酸菜。（衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾放心採買！竹市年節食品抽驗全過關
2020-01-09 20:18

民眾放心採買！竹市年節食品抽驗全過關
寒冬進補 中市抽驗25件中藥材全數過關
2019-12-10 13:05

寒冬進補 中市抽驗25件中藥材全數過關
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
北市抽驗火鍋料 1件手工板豆腐驗出防腐劑
2019-12-09 10:33

北市抽驗火鍋料 1件手工板豆腐驗出防腐劑
北市抽查可同時提供食品使用之中藥材 2件包裝不符規定
2019-10-14 14:12

北市抽查可同時提供食品使用之中藥材 2件包裝不符規定
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-11 21:23

黑馬躍出！ 政壇新秀狙擊資深老將 本屆立委選戰5大驚奇

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播