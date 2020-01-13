女韓粉遭陳菊提告未出庭 赴雄檢告全體選務人員瀆職罪

楊姓女韓粉上臉書轉貼文章，遭陳菊提起刑事附帶民事求償告訴。（資料照）

2020-01-13 14:49:51

〔記者溫于德／台北報導〕楊姓女韓粉在臉書轉貼文章遭總統府秘書長陳菊自訴，被依誹謗罪判拘役50日，得易科罰金5萬元，已上訴二審。民事部分，楊女遭陳菊求償300萬元並公開道歉，全案中午首度開庭；但記者發現，當楊女委任律師在北院為她答辯時，她本人則在高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等全體選務人員瀆職罪。

全案源於楊女去年8月於國外旅遊時，在臉書上分享陳菊貪污500億元、並提供5億元作為蔡英文競選之用等相關文章；楊女挨告後改上臉書討饒，但未被陳菊接受。

北院民庭稍早開庭，陳菊委任律師主張，陳菊向楊姓女韓粉求償300萬元名譽損失，同時要求在報紙與臉書刊登道歉啟事；而楊婦先前在刑庭法官勸諭兩造和解時，又會在庭後於個人臉書刊登攻擊、嘲諷陳菊的文章，不過陳菊後來也退讓，只要楊婦願意公開道歉，陳菊只會要求陳婦以個人名義捐15萬元給高雄市政府青年創業基金。

楊婦委任律師則說，她上一次與楊婦聯絡上已是本月3日的事，後來再傳訊息給楊婦，「她都已讀不回」，另為證明楊婦臉書相關訊息已刪除，當庭聲請傳喚楊婦的女兒獲准。全案將於下月17日再開。

但記者發現，正當本件如火如荼進行時，臉書粉絲團「韓國瑜市長全國後援會（庶民）」同一時間放上一段影片，顯示楊婦今天也在高雄控告中選會主委李進勇等全體選務人員瀆職罪，並要求「宣布蔡英文總統當選無效」，且要鋼鐵韓家軍自救「我們的韓國瑜總統」。

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