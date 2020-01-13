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「還能承襲經國精神嗎？」 柯志恩嘆國民黨不被淘汰也難

挑戰新北第7選區落馬的立委柯志恩。（資料照）

挑戰新北第7選區落馬的立委柯志恩。（資料照）

2020-01-13 13:09:02

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨在總統、立委選舉慘敗，挑戰新北第7選區落馬的立委柯志恩稍早在臉書發文感嘆，今天是經國先生逝世紀念日，但國民黨還能承襲經國精神嗎？她更直指如今國民黨除了面臨年輕世代不認同、對栽培黨內青年不積極，在路線論述、政策辯護虛弱無力，集體智慧也與民意脫節，不被淘汰也難，但願這次重擊能救醒國民黨，否則真的只有被人民掃到歷史灰燼了。

柯志恩在臉書發文指出，國民黨2016年大輸、失去年輕世代，2020不但沒有找回年輕人，連中間選民也放棄國民黨，曾幾何時這個百年泱泱大黨竟如此搖搖欲墜？蔣經國時代國民黨積極栽培年輕人，吳伯雄34歲、高育仁38歲及柯志恩的父親37歲即擔任縣長，蔣經國也一手培養許多政壇菁英，「試問這幾十年來的國民黨，究竟給予年輕人多少機會與舞台?」

柯志恩表示，蔣經國領導的國民黨絕對是清廉、改革、接地氣、中道理性、更具理想性，但她許多學生得知她要轉任國民黨不分區就說要劃清界線，因為在年輕人眼中國民黨是守舊、落伍，甚至挺國民黨是會被同儕取笑與孤立的。

柯志恩直言，年輕人對國民黨的觀感不是她或一兩位黨員可以扭轉，也不是選前推出一、二項青年政策就能讓年輕人回心轉意，冰凍三尺非一日之寒，「當我們領悟到選舉已是世代，而非統獨之爭時，為何不先反問自己，為何我們無法讓年輕人覺得投給國民黨是驕傲、是光榮的?」

柯志恩也提及蔣經國「反共不反中」，不管兩岸情勢如何，蔣捍衛民主自由，以人民福祉為先，清廉自持、無私無我，永遠捍衛中華民國的國格與利益，反觀今日國民黨，無論是路線論述或政策辯護，不是模糊不清就是虛弱無力，更嚴重的是，若干黨內人士的言行曝光招來的都是噓聲與惡評。是否國民黨的集體智慧已距民意太遠，這部黨機器更早已破舊不堪，在此快速轉變的時代，說實在的，能不脫節、不被淘汰，也真難。

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