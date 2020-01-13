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私校退撫新制！每月最多增2.4萬元 可望打敗國立待遇

中國信託銀行及私校退撫儲金管理委員會等共同簽約，期許新制開啟未來新希望。圖左起：中國信託商業銀行總經理陳佳文、教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理委員會董事長潘維大。（記者吳柏軒攝）

中國信託銀行及私校退撫儲金管理委員會等共同簽約，期許新制開啟未來新希望。圖左起：中國信託商業銀行總經理陳佳文、教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理委員會董事長潘維大。（記者吳柏軒攝）

2020-01-13 13:10:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部去年修私校退撫儲金新制，從去年到今年陸續開辦，包含增額提撥、分期請領與人生週期基金投資等，經私校退撫儲金監理會估算，新制措施都加入的教師，每月退休金可較現行多2.4萬元，將有機會打敗國立大學退休待遇。

教育部今與私校退撫儲金管理委員會、中國信託商業銀行等簽約，替退撫新制成立更便利的平台；教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，新制增加3個好處，包含去年全面開辦的增額提撥，還有退休金續留投資分期請領，以及設定人生週期基金投資，讓退撫儲金運用更有彈性。

賴俊男分析，如去年開辦的增額提撥，教師每月除固定提撥的退休金外，還能額外從薪水中自行提撥到退撫儲金來滾存，每月免稅額度是薪水的4.2％，以全新制30年資退休大學教師為例，退休所得可提高1萬元，高中教師也可提高9千元。

而在分期請領上，賴俊男說，退休教師可申請把退休金不一次請領，而是整筆續留在儲金中，持續滾存，但每個月分期請領，估算若續留投資25年，年報酬率4％估算，大學教師每月可多6千元，高中師可多5千元；另外，99年起新制退休的教師，也可選擇把退休金或資遣給與等重新存回退撫儲金中，增加理財收益。

而今年3月16日起，私校退撫儲金將實施「人生週期基金」投資選項，賴俊男表示，過去基金預設所有人都是「保守型」，除非申請才會改成穩健或積極型，但過往6年多的平均報酬來看，保守型僅2.01％，但穩健型有6.49％，積極型有6.63％，將來新制實施，年輕教師37歲之前的退休金會操作在積極型，隨著年歲增長會調整比例到穩健型，年老快退休時會改為保守型，預估整體報酬可來到4％，讓大學教師退休時可每月多領8千元，高中師多7千元。

賴俊男估算，最理想狀態，若私校教師三項新制都參加，每月可多2.4萬元（高中多2.1萬元）；私校退撫會董事長潘維大表示，按照基金操作的成績表現，未來可望讓私校退休金超過國立大學，可成為聘僱師資的優勢。中信銀總經理陳佳文說，參與私校退撫的人數目前有5萬多人，目前已做到行動化線上查詢，未來也會兢兢業業操作，因面對全台最優秀的客戶不能出差錯。

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