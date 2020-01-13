北市抽驗年節食品 花椒、金針不符規定

北市抽驗發現花椒不合規定。（衛生局提供）

2020-01-13 12:30:49

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局在農曆年前至北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點進行年節食品抽驗，共計抽驗蔬果、堅果加工品、花生製品、生鮮肉、蜜餞等191件年節食品，其中8件品質檢驗結果不符合規定。

衛生局指出，這次重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、大腸桿菌、大腸桿菌群、重金屬等。結果發現分析8件食品不符合規定，違規商品包括4件「花椒」檢出1-3項殘留農藥、「白蘿蔔」、「花瓜」、「絲瓜」各1件檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準；還有「金針」1件檢出漂白劑二氧化硫超量。

衛生局表示，針對品質檢驗添加物不合格之產品，依食品安全衛生管理法規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。若無法交代來源，可處販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。殘留農藥不合格之產品，可依食品安全衛生管理法依同法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局這次也執行70件包裝食品之標示檢查，其中3件烘焙產品、1件開心果及1件葵花瓜子，共5件產品不符合規定，主要違規原因為未標示淨重、檢出食品添加物但外包裝未標示及標示不實等。依食品安全衛生管理法規定，可處分責任廠商3萬元以上、300萬元以下或4萬元以上400萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

不合規定之金針。（衛生局提供）

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