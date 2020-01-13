逆子討不到錢活活打死老母 判無期徒刑定讞

命案現場。（資料照）

2020-01-13 12:58:46

〔記者張文川／台北報導〕前年4月高雄市大寮區間發生逆子弒母的人倫慘案，患有思覺失調症的51歲曾姓男子，因沒錢買菸、酒，向72歲老母親索討提款卡被拒，情緒失控暴打母親致死，逞凶後還直接回房睡覺，直到隔天鄰居上門才發現曾母已斷氣；法院一、二審都考量曾男患精神疾病，未處死刑，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回上訴，無期徒刑定讞。

判決指出，曾男無業、患有思覺失調症，原與中風父親住在台南市，2018年初搬到高雄大寮跟母親同住，日常開銷多由母親照料、提供；同年4月8日晚間，曾男獨自在家裡客廳飲酒，酒畢向母親索討由母親保管的提款卡，打算去領錢買菸、酒，但母親不肯，母子激烈口角爭吵。

曾男暴怒，不顧母親七旬體弱，竟出拳猛力毆打母親頭、臉、胸部多處，曾母因不堪毆打，傷重倒在透天厝一樓客廳木椅上，奄奄一息。曾男逞凶後，未將負傷的母親送醫救治，還不斷高聲辱罵母親，罵完直接回3樓房間睡覺。

直到隔天晚間6點半，劉姓女鄰居登門要找曾母，赫然發現她趴臥在客廳椅子上，已氣絕多時，屋內擺設凌亂還有血跡，立刻報警處理，警方到3樓臥室叫醒曾男，曾男坦承前晚有毆打母親，不知他已將母親活活打死。

高雄地院一審認為，曾男罔顧母親平日對其照顧有加，僅因索討提款卡要領錢買菸酒被拒，就毆打老母，讓老母在身心痛苦、驚懼中離世，惡性重大，但考量他長期罹有思覺失調症，去年8月判處無期徒刑，褫奪公權終身。

二審高雄高分院駁回上訴，維持原判；最高法院今也認定二審判決沒有違誤法令，量刑也已交代清楚，駁回上訴，全案定讞。

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