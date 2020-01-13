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韓粉嗆「還有兩個可以砍」小燈泡媽提告：這些威脅沒停過

王婉諭上西湖派出所提告恐嚇的網友。（記者鄭景議攝）

王婉諭上西湖派出所提告恐嚇的網友。（記者鄭景議攝）

2020-01-13 11:21:05

〔記者鄭景議／台北報導〕台灣總統大選結果前天出爐，國民黨及韓國瑜全面落敗，有韓粉對選舉結果不能接受，竟在開票後於臉書辱罵當選時代力量不分區立委的「小燈泡媽」王婉諭，嗆聲「還有兩個可以砍」、「拿去做燈籠」，甚至po小燈泡屍體照；今日早上王到北市西湖派出所提告，她沈痛表示，這種惡意的言論這些年來沒停過，會提告是希望讓大家知道要對自己言行負責。

據了解，提告主要針對兩名韓粉網友，王姓女網友在臉書個人動態宣稱「沒關係，牠還有兩個可以砍」，另一名更誇張的陳姓網友，不但在動態下方出言附和「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」，還在個人限時動態貼上小燈泡案的屍體照，還附註「我氣在來啦」，種種誇張行徑讓網友也看不下去，透過網路流傳後大批網友湧入灌爆王女臉書，目前王女臉書已經關閉。

王婉諭指出，除了王、陳兩名網友外，針對該動態按讚的網友，她認為可能也有支持該言論的意思，會一併提告恐嚇危害安全罪；她強調，選後大家還是在同一塊土地，這樣的言論只會造成撕裂分化，不會讓大環境更好。

王婉諭說，她成為公眾人物後，類似的言論就沒停過，她認為民眾如果要監督，應該針對她在立院的表現，或是她的公眾行為，不應該是這種對社會公益沒有幫助的言論，雖然她堅決捍衛言論自由，但言論自由不能無限上綱，會用提告的方式，讓網友知道要為自己言行負責。

王姓女網友臉書辱罵，嗆王婉諭「牠還有兩個可以砍」。（記者鄭景議翻攝）

王姓女網友臉書辱罵，嗆王婉諭「牠還有兩個可以砍」。（記者鄭景議翻攝）

另一名陳姓網友出言附和。（記者鄭景議翻攝）

另一名陳姓網友出言附和。（記者鄭景議翻攝）

陳姓網友甚至在個人限動po小燈泡的屍體照。（記者鄭景議翻攝）

陳姓網友甚至在個人限動po小燈泡的屍體照。（記者鄭景議翻攝）

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