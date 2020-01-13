蔡英文：反滲透法強化民主防衛 希望與理念相近國家合作

總統蔡英文（前右）13日接見華府智庫訪團，蔡總統在致詞時提到，日前台灣通過反滲透法，強化民主防衛機制，未來希望跟理念相近的國家合作。（中央社）

2020-01-13 11:13:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天接見華府智庫「美國企業研究院」民主及印太戰略訪問團時表示，日前台灣通過反滲透法來強化民主防衛機制，未來也希望與理念相近的國家合作，針對媒體識讀、民主素養以及民主防衛機制等課題加強交流，讓台灣可以持續為世界的民主做出貢獻。

蔡總統今天在總統府接見華府智庫訪問團說，美國企業研究院多位老朋友與新朋友來到台灣觀選，她非常感謝大家關心台灣，並在第一時間給予台灣最大支持。

蔡總統也向在場部分來自澳洲的訪賓說，這段時間澳洲遭遇森林野火災情，「我們深感遺憾，也願意提供任何需要的協助」。

她說，台灣、美國跟澳洲是印太區域的堅實夥伴，過去3年多來有非常密切合作，未來也會在災害防救、人道救援、婦女賦權、數位經濟這些議題為區域做出更多貢獻。

蔡總統指出，身為國際社會負責任的一員，台灣會持續為維持台海的穩定，跟區域的各國深化合作，一起促進區域的繁榮發展。

蔡總統強調，「過去3年在台美共同努力之下，兩國的關係達到歷來最好的狀態」，蔡總統說，去年美國的國際知名企業也紛紛在台擴大投資，她相信簽署台美雙邊貿易協定將帶動雙方經濟成長，創造雙贏，台灣也會持續朝這個方向努力。

她說，她相信訪賓們這次來台觀選，都能深刻感受到台灣人民對選舉熱情，對國家未來的關心，以及對民主自由的堅持。

蔡英文也說，「這裡就是守護民主價值的第一道防線」，日前台灣通過反滲透法來強化民主防衛機制，未來也希望與理念相近的國家合作，針對媒體識讀、民主素養以及民主防衛機制等課題加強交流，讓台灣可以持續為世界的民主做出貢獻。

總統蔡英文（右）13日在總統府接見華府智庫「美國企業研究院」民主及印太戰略訪問團，向訪團成員逐一握手致意。（中央社）

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