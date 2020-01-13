為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

小英競總破800萬字體網讚可愛 設計師：本來沒做800…

總統蔡英文拿下破紀錄的817萬票成功連任，在網路上則有網友討論，當時在競選總補看板上的數字字體很可愛，詢問是什麼字體。（資料照）

總統蔡英文拿下破紀錄的817萬票成功連任，在網路上則有網友討論，當時在競選總補看板上的數字字體很可愛，詢問是什麼字體。（資料照）

2020-01-13 14:46:19

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統、立委選舉於11日落幕，總統蔡英文拿下破紀錄的817萬票成功連任，在網路上則有網友討論，當時在競選總補看板上的數字字體很可愛，詢問是什麼字體，這則發問也意外釣出自稱是設計者的網友回應，說明設計狀況，並提到由於圖是做死的，原本更只做到700萬，是臨時才緊急加工了750跟800萬的圖，讓看到的網友無不笑翻。

《字嗨》是討論字體字型美觀與否的一處臉書公開社團，昨日則有網友PO出，投票日當晚在蔡英文競選總部在大螢幕上放出得票突破800萬的畫面，詢問「這是什麼字體？還蠻可愛的」，其他網友看到也紛紛質乎想知道，因為「這字體超可愛」、「這個8超圓XD」、「好猛！整個超有質感」等。

該則貼文引發許多網友留言討論，有網友提出「不知道那個畫面是程序即時更新還是手動打字匯出圖片？」底下就立刻有網友回應表示「我確定是手動打字匯出 有看到黨工在打 XD」，另有網友則說當天的字體是「GN-こはるいろサンレイ」。而這篇討論也引來自稱是設計者的網友留言指出，他是開票畫面的設計兼動態兼程式兼操作，中文字部分確實是「GN-こはるいろサンレイ」，至於數字部分因臨場會來不及自動產生，因此圖片都是做死的，且當初還只做到700萬，當天的750萬跟800萬則是後台緊急做出來的。他也提到，自己使用的是HTML5技術，用Pixi.js跟anime.js做動態，並用Chrome當播放介面，程式碼大概3000多行，至於字體為了想要所有畫面風格一致，其實是自己簡單拉了一系列，其實破綻很多，希望網友手下留情。

這番解說也讓網友笑翻，沒想到當初只做到700萬，網友也紛紛留言說，「在後台拼命拉AI的設計師」、「推竟然是自己拉的!!好用心」、「難怪我還在想說這應該不會是趁計票期間render吧...真是敬佩」、「請收下我的膝蓋」、「謝謝你 台灣美學有救了」、「能劃800萬的宣告，人生幾何」、「3000多行的程式...超狂的！能不能讓我們學習一下怎麼做...」。對於網友盛讚，設計者也謙虛表示「拜託不要這樣，高手還非常多，我只是運氣好有機會接到這個案子而已，場子幫我加了很多分。」

有網友說當天使用的字體是「GN-こはるいろサンレイ」，後來也獲得自稱是設計者的網友認證。（圖擷自臉書社團《字嗨》）

有網友說當天使用的字體是「GN-こはるいろサンレイ」，後來也獲得自稱是設計者的網友認證。（圖擷自臉書社團《字嗨》）

開票當晚蔡英文得票突破7百萬時，就有支持者留下感動的眼淚。（資料照）

開票當晚蔡英文得票突破7百萬時，就有支持者留下感動的眼淚。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
法媒：蔡總統連任 帶領台灣力抗中國集權威迫
2020-01-12 19:28

法媒：蔡總統連任 帶領台灣力抗中國集權威迫
蔡英文：不因勝利忘記反省 繼續打造更好國家
2020-01-12 05:30

蔡英文：不因勝利忘記反省 繼續打造更好國家
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
蘇揆留任 蔡英文：盼行政團隊保持穩定
2020-01-12 05:30

蘇揆留任 蔡英文：盼行政團隊保持穩定
蔡英文：一定要投票 為世界守住民主堡壘
2020-01-11 05:30

蔡英文：一定要投票 為世界守住民主堡壘
蔡英文籲高雄鄉親 「不要被韓國瑜騙兩次」
2020-01-11 05:30

蔡英文籲高雄鄉親 「不要被韓國瑜騙兩次」
台灣隊長小英發任務訊號 「明天投票為世界守住民主堡壘」
2020-01-10 22:43

台灣隊長小英發任務訊號 「明天投票為世界守住民主堡壘」
飛1.2萬公里回台挺小英 正妹畫家哽咽：怕下次回家人事已非
2020-01-10 21:59

飛1.2萬公里回台挺小英 正妹畫家哽咽：怕下次回家人事已非
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-11 21:23

黑馬躍出！ 政壇新秀狙擊資深老將 本屆立委選戰5大驚奇

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播