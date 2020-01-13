小英競總破800萬字體網讚可愛 設計師：本來沒做800…

總統蔡英文拿下破紀錄的817萬票成功連任，在網路上則有網友討論，當時在競選總補看板上的數字字體很可愛，詢問是什麼字體。（資料照）

2020-01-13 14:46:19

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統、立委選舉於11日落幕，總統蔡英文拿下破紀錄的817萬票成功連任，在網路上則有網友討論，當時在競選總補看板上的數字字體很可愛，詢問是什麼字體，這則發問也意外釣出自稱是設計者的網友回應，說明設計狀況，並提到由於圖是做死的，原本更只做到700萬，是臨時才緊急加工了750跟800萬的圖，讓看到的網友無不笑翻。

《字嗨》是討論字體字型美觀與否的一處臉書公開社團，昨日則有網友PO出，投票日當晚在蔡英文競選總部在大螢幕上放出得票突破800萬的畫面，詢問「這是什麼字體？還蠻可愛的」，其他網友看到也紛紛質乎想知道，因為「這字體超可愛」、「這個8超圓XD」、「好猛！整個超有質感」等。

該則貼文引發許多網友留言討論，有網友提出「不知道那個畫面是程序即時更新還是手動打字匯出圖片？」底下就立刻有網友回應表示「我確定是手動打字匯出 有看到黨工在打 XD」，另有網友則說當天的字體是「GN-こはるいろサンレイ」。而這篇討論也引來自稱是設計者的網友留言指出，他是開票畫面的設計兼動態兼程式兼操作，中文字部分確實是「GN-こはるいろサンレイ」，至於數字部分因臨場會來不及自動產生，因此圖片都是做死的，且當初還只做到700萬，當天的750萬跟800萬則是後台緊急做出來的。他也提到，自己使用的是HTML5技術，用Pixi.js跟anime.js做動態，並用Chrome當播放介面，程式碼大概3000多行，至於字體為了想要所有畫面風格一致，其實是自己簡單拉了一系列，其實破綻很多，希望網友手下留情。

這番解說也讓網友笑翻，沒想到當初只做到700萬，網友也紛紛留言說，「在後台拼命拉AI的設計師」、「推竟然是自己拉的!!好用心」、「難怪我還在想說這應該不會是趁計票期間render吧...真是敬佩」、「請收下我的膝蓋」、「謝謝你 台灣美學有救了」、「能劃800萬的宣告，人生幾何」、「3000多行的程式...超狂的！能不能讓我們學習一下怎麼做...」。對於網友盛讚，設計者也謙虛表示「拜託不要這樣，高手還非常多，我只是運氣好有機會接到這個案子而已，場子幫我加了很多分。」

有網友說當天使用的字體是「GN-こはるいろサンレイ」，後來也獲得自稱是設計者的網友認證。（圖擷自臉書社團《字嗨》）

開票當晚蔡英文得票突破7百萬時，就有支持者留下感動的眼淚。（資料照）

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