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吳斯懷不願放棄不分區 黃澎孝：他會效忠中華民國台灣嗎？

國民黨不分區立委當選人吳斯懷，被黨內青壯派要求放棄就任，吳則回應「未戰先降不是我作風」。前國大代表黃澎孝對此表示，吳斯懷曾說過「不效忠蔡英文的中華民國台灣」，讓他不禁質疑吳對國家的忠誠度。（資料照）

國民黨不分區立委當選人吳斯懷，被黨內青壯派要求放棄就任，吳則回應「未戰先降不是我作風」。前國大代表黃澎孝對此表示，吳斯懷曾說過「不效忠蔡英文的中華民國台灣」，讓他不禁質疑吳對國家的忠誠度。（資料照）

2020-01-13 10:35:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統、立委選舉慘敗後，黨內青壯派紛紛要求不分區立委當選人吳斯懷放棄就任，吳斯懷則回應「未戰先降不是我作風，不會辭不分區立委」。對此，前國大代表黃澎孝直指吳斯懷此言看似豪氣萬千，但吳曾經說過「我效忠1911年建立的中華民國，不效忠蔡英文的中華民國台灣」，讓他不禁質疑吳對國家的忠誠度。

黃澎孝在臉書表示，這些對吳斯懷發難的國民黨青壯派，包括李明賢、葉元之、鄭照新、羅智強、王鴻薇等人，他們在總統大選期間屢次代表國民黨參加政論節目，並在節目空檔時間承認「下架吳斯懷」的聲浪對藍營立委選情傷害不小。

黃澎孝說，果然到了選舉結果出爐，李彥秀、李永萍、林郁方等國民黨戰將都以些微差距落敗，外界都認為「吳斯懷效應」難辭其咎，但面對青壯派的逼宮，吳斯懷仍說他不會「未戰先降」，這讓黃澎孝想起吳斯懷說過「不效忠蔡英文的中華民國台灣」。

黃澎孝指出，從吳斯懷這句話可以看出，吳對國家的忠誠是有條件的，儘管民進黨蔡英文政府是經過中華民國憲政體制選出的合法政府，但吳斯懷還是敢公開表達「不效忠」。

行文至此，黃澎孝又稍微搜索一下吳斯懷在民進黨陳水扁前總統任內的軍旅資歷，赫然發現他先後擔任過澎湖防衛司令部司令、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍教準部指揮官、陸軍六軍團中將指揮官。

如此種種讓黃澎孝冷汗直流，直呼還好解放軍沒在阿扁總統任內犯台，「否則的話

，當年這位身居國之干城要津的吳斯懷將軍，是否會效忠阿扁政府的中華民國！？是否會未戰先降！？」

黃澎孝說，如今蔡英文總統以817萬高票當選，連任中華民國第15任總統，但在國民黨內毫無戰功卻能夠就任立法委員的吳斯懷，不知進入蔡英文政府的中華民國立法院後，「我們還能指望吳斯懷委員會效忠中華民國台灣嗎？」

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