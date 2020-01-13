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2020年初雪！冷氣團與水氣配合 玉山、合歡山成銀白世界

玉山降下2020年初雪。（氣象局提供）

玉山降下2020年初雪。（氣象局提供）

2020-01-13 09:42:02

〔即時新聞／綜合報導〕在冷氣團以及水氣的配合下，許多高山都出現2020年初雪，除了合歡山、雪山以外，玉山也觀測到今年初雪，天氣風險指出，這波水氣預估在今天晚間就會通過，想要上山賞雪的民眾要把握時間。

氣象局指出，昨晚冷氣團南下，各地明顯轉冷，今（13日）冷氣團持續影響，清晨中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，在華南雲雨區東移影響下，今晨至傍晚中部以北及宜蘭降雨機率增、有短暫雨，基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，花東偶有局部短暫雨，南部雲量增多，在冷空氣以及水氣配合下，3000公尺以上高山有降雪機會。

合歡山、雪山在今晨陸續傳出雪訊，從即時影像監視器可看到，合歡山莊已變一片銀白世界，從即時影像監視器可以看到武嶺一代積雪明顯，資料顯示，合歡山今天凌晨到清晨下雪，最深處達10公分，雪量創今年入冬最大；相關單位表示，目前武嶺有下雪及冰霰與路面結冰情形，埔里工務段目前在台14甲線鳶峰到大禹嶺（24K~41K）路段，於今日（13日）上午6時起實施限制加掛雪鍊車輛通行，要上山賞雪民眾多山留意。

另外，玉山傳出初雪消息，現玉山氣溫僅零下3.8℃，也有出現雪夾霰狀況，天氣風險公司在臉書指出，這波水氣預估在今天晚間就會通過，想要賞雪的民眾要把握時間，明（14日）迎風面的大台北、基隆宜蘭仍容易出現下雨的天氣，感受較為濕冷，低溫13-14度，竹苗山區有機會出現接近10度的低溫，其他地方則回到穩定的天氣，週三起逐步回溫。

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