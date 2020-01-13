黑鷹失事》國防部公布殉職將士移柩、啟靈車隊路線圖供民眾致意

國防部公布殉職將士移柩車隊路線圖。（圖擷取自國防部發言人臉書粉絲專頁）

2020-01-13 09:21:17

〔即時新聞／綜合報導〕故參謀總長沈一鳴一級上將等8位將士因為黑鷹直升機失事殉職，將在1月14日舉辦公祭，預計今日傍晚5點及明天中午12點30分分別進行移柩、啟靈，國防部也在臉書公布移柩、啟靈車隊路線圖，供民眾致意。

國防部公布殉職將士啟靈車隊路線圖。（圖擷取自國防部發言人臉書粉絲專頁）

據國防部公布的移柩車隊路線，車隊將在今日下午5點將自三軍總醫院懷德廳出發，行經成功路2段、文德路、內湖路一段、北安路、國防部、中山北路、民族東路、復興北路、民權東路，最後抵達空軍松指部。啟靈路線則是明日中午12點30分從松指部出發，途經民權東路、敦化北路、基隆路3段、辛亥路3段，最後抵達第二殯儀館。

國防部公布殉職將士公祭時間及注意事項。（圖擷取自國防部發言人臉書粉絲專頁）

公祭儀程在明日上午7點30分起至10點40分為止，邀請政府各機關、國軍各單位、全國民眾參加，致敬民眾憑身分證或其他有照證件依管制人員引導進入基地，如未攜帶相關證明文件不得進場。

國防部提醒，外籍人士致敬注意事項部分，尚未取得中華民國身分證之外籍配偶，應由其中華民國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗；外籍看護請攜帶護照及合法文件接受查驗，並隨同受看護對象進入基地。上述以外之外籍人士，除事先提出申並已獲核准，不接受臨時申請進入基地，中國籍人士一律不得進入基地。

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