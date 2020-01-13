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被逼辭吳斯懷自稱軍公教代表 羅智強怒：情緒勒索

國民黨在總統、立委選舉慘敗，黨內青壯派民代除要求黨主席吳敦義立即辭職，也將矛頭指向當選不分區立委的吳斯懷，吳斯懷稱他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，代表的是軍公教的角色。（資料照）

國民黨在總統、立委選舉慘敗，黨內青壯派民代除要求黨主席吳敦義立即辭職，也將矛頭指向當選不分區立委的吳斯懷，吳斯懷稱他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，代表的是軍公教的角色。（資料照）

2020-01-13 08:24:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在總統、立委選舉慘敗，黨內青壯派民代除要求黨主席吳敦義立即辭職，也將矛頭指向當選不分區立委的吳斯懷，吳斯懷昨對此稱自己是代表軍系的立委、軍公教代表，「他是忠貞黨員，黨的決定他都遵從」，國民黨台北市議員羅智強則批吳斯懷還用情緒勒索國民黨，並嗆吳敦義「請神容易送神難」。

國民黨在總統、立委皆表現不佳，被列不分區的退將吳斯懷也被指是敗壞選情的主因之一，黨內青壯派為此提出，除了吳敦義外，吳斯懷也該辭職，並由台南市黨部主委謝龍介遞補不分區。

吳斯懷昨對此表示，逼辭「其實沒有必要」，並稱他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，沒有個人去留的問題，而是黨的問題、中華民國的問題。他也強調，自己是忠貞黨員，黨的決定他都遵從，黨中央必須要有所取捨，並稱若國民黨認為這樣的方式是對的，那國民黨要考量整個國民黨形象及後果，因為他所代表的是軍公教的角色，也長年在街頭凝聚向心力。

針對吳斯懷的說法，羅智強則砲轟，什麼時候一個人等於了全部的軍公教。一個人的去留，變成整個國民黨的形象？他痛批國民黨因為吳斯懷丟了多少票，吳斯懷還用情緒勒索國民黨？並指吳敦義「請神容易送神難」，吳敦義主席請了這一尊神來，整個國民黨都要被他一同綁架，這是國民黨悲慘的地方。

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