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柯文哲啟程訪歐：兩岸面對選後情勢都需要智慧

台北市長柯文哲12日啟程訪問歐洲。（記者朱沛雄攝）

台北市長柯文哲12日啟程訪問歐洲。（記者朱沛雄攝）

2020-01-12 23:55:00

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台北市長柯文哲今晚搭搭機出訪歐洲，柯文哲在行前受訪時表示，民主政治是顯現新民意的方法，既然台灣的新民意是這樣，在談論兩岸關係時，對岸最喜歡講在既有的基礎之上，那台灣的選票也是在既有的政治基礎之上，怎麼調整，雙方都需要智慧。

柯文哲今晚啟程出訪歐洲，將前往捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞進行城市交流訪問，有一些民眾黨支持者到機場送行。

對於民眾黨未來在國會如何運作，柯文哲行前接受媒體聯訪時表示，民眾黨接下來就是兩個目的，一個是示範，一個是學習，許多國政都需要熟悉。

至於立法院院長、副院長的人選，民眾黨如何與其他政黨合作？柯文哲表示，這次立委選舉民進黨單獨過半，基本上民眾黨就是「不關鍵少數」，所以「他們要怎麼幹就怎麼幹」，柯文哲說，在民進黨單獨過半的情形下，人選大概民進黨就已經決定了，民眾黨也沒有辦法去影響他們。

對於如何解開兩岸關係的現有僵局？柯文哲說，這次總統大選，有人說「共產黨是國民黨的豬隊友」，而選票也反映了台灣民意的態度，因此「面對問題是解決問題的第一步」；「大陸常常推出惠台措施，結果台灣人越跑越遠」，代表過去打壓方式還是有問題，因此「西風和太陽」的故事還是要記住。

柯文哲指出，民主政治是顯現新民意的方法，既然台灣的新民意是這樣，在談論兩岸關係時，對岸最喜歡講在既有的基礎之上，那台灣的選票也是在既有的政治基礎之上，怎麼調整，雙方都需要智慧。

台北市長柯文哲12日啟程訪問歐洲，民眾黨支持民眾前往機場送行。（記者朱沛雄攝）

台北市長柯文哲12日啟程訪問歐洲，民眾黨支持民眾前往機場送行。（記者朱沛雄攝）

台北市長柯文哲12日啟程訪問歐洲，民眾黨支持民眾前往機場送行，並與柯文哲自拍合影。（記者朱沛雄攝）

台北市長柯文哲12日啟程訪問歐洲，民眾黨支持民眾前往機場送行，並與柯文哲自拍合影。（記者朱沛雄攝）

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