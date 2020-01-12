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角逐立院龍頭？ 費鴻泰：假議題、不務實

國民黨立委費鴻泰下午從競選總部出發謝票。（記者沈佩瑤攝）

國民黨立委費鴻泰下午從競選總部出發謝票。（記者沈佩瑤攝）

2020-01-12 19:09:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統及立委選舉結果昨揭曉，台北市第7選區陷入藍綠資深民代激戰，國民黨立委費鴻泰最終以6025票的差距，驚險五連任成功，擊敗對手、民進黨四屆市議員許淑華。今天下午費鴻泰從競選總部出發謝票前受訪，對於是否角逐立法院龍頭，費鴻泰直言這是一個假議題，因為民進黨過半，有這種想法的也不務實，此刻該做的是更接近群眾，落實政見。

南松山、信義區政治版圖一向藍大於綠，但費鴻泰強調，從議員得票率就知道，這地方是充分藍綠競爭的一個地方，這次選戰非常謝謝支持者對我們的情義相挺，往後這四年要非常努力落實我的九大政見，同時要更加強的深耕地方接地氣，「我想唯有得民心者，能夠贏得人民對我們的支持。」

對於民進黨持續「一黨獨大」，傳出國民黨內有聲音，希望權力下放，讓新生代、中生代出頭？費鴻泰認為世代交替，不是靠年齡的問題，而是想法。

他指出，國民黨的兩岸論述，一定要說清楚，並跟各界接觸，尤其年輕人這塊，很明顯的接觸不到，也沒有辦法跟他們好好談，絕對需要加強。

他更不客氣點出，現在的國民黨中央黨部組織，應該要整個打掉重練，黨主席當然要負政治責任，接下來四年國民黨還是在野，要結合在立院的區域立委，以及15個縣市首長，由這些最接地氣的人去主導黨務，跟社會大眾接觸，會比較務實。

但他不願直接明說認為誰比較適合當黨主席，而是強調這個人要有高度和深度，能帶的了這個黨，方向必須明確地講清楚，年齡不是唯一的考量，重點在於有沒有接地氣和想法，能不能在黨內孚眾望。

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