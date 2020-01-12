卓榮泰：民進黨一定「改組、檢討」或「檢討、改組」

民進黨主席卓榮泰昨晚召開國際記者會，發表談話並答覆媒體提問。（資料照，記者簡榮豐攝）

2020-01-12 16:46:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今於臉書發文表示，大選已經結束了，社會互信互重的和解工程必須開始，選後也當然要檢討。卓榮泰也也提出8項檢討，包括黨的政黨票不如預期，是黨中央整體的責任，而多位現任立委失利，則是黨中央輔選的責任，黨一定會進行「改組、檢討」或「檢討、改組」。

蔡英文總統高票連任，民進黨雖在區域立委有新斬獲，但也有部分現任區域立委落馬，此外，民進黨政黨票不如預期，僅拿到13席不分區立委席次，席次與得票率都比2016大選下滑，引發黨內討論與檢討聲浪。

卓榮泰說，昨天，選舉結束了，人民做出最終選擇，台灣安心了。今天，輸贏勝敗都過去了，國家要向前走，社會要和諧，經濟要穩定發展，人民要休養生息，不能再計較對立。

卓榮泰說，選後當然要檢討。這一年在黨中央有許多風風雨雨，否則要黨中央幹嘛？我們就是來解決問題的！也不必為誰叫屈，他也不覺得有委屈，許多事情，一開始有困難，最後總是得到圓滿；任何過程就算有爭論，眾人的自我節制，最後也一定有一種可以處理的機制，這就是民主，就是我們用畢生信念要來維護的，不是嗎？

卓榮泰說，他要求所有朋友不必相互叫屈及、檢討要自我從內心誠實開始，才會找到進步的方法。他也列出八項願意檢討之處。

第一，他所走過的路從沒有委屈，所發生過的事在當下總是最完美的，但下次會不會做同樣的決定？是可以歸零思考的。

第二，選舉結果，黨的政黨票不如預期，這絕對是黨中央整體的責任。

第三，多位現任立委失利，這絕對是黨中央輔選的責任。

第四，多位年輕世代參選人未能順利當選，這絕對是黨中央提名策略、輔選不周的責任。

第五，不分區立委僅僅當選13席，這絕對是黨中央文宣、整體運作的責任。

第六，跟新興政黨的合作未能更積極展開，這絕對是黨中央力有未逮的責任。

第七，回頭看看2016、2018、2020，台灣人民已經不可能給任何人、任何政黨一張長期的授權，選舉風向會快速改變，被監督的對象會快速被取代。唯一的不變就是我們的民主制度不能改變。

第八，台灣已經進入沒有所謂「藍綠板塊」的時代，就看誰能呼喚各個世代加入，誰的進步比較快。

卓榮泰說，昨晚原本他決定不再在臉書發言，但是突然看到一些為黨中央抱屈及指責、檢討黨中央的聲音，不得不再次拜託各位，我們沒有委屈、分工沒有不順、彼此沒有抱怨。

卓榮泰說，黨一定會進行「改組、檢討」或「檢討、改組」，不必急於一天。現在全國人民最願意看到是民進黨真真正正的團結整合、正正當當的行事風格、扎扎實實的組織經營、清清白白的公職人員，真的不要讓人民失望，以為又要進入下一場風暴之中。

卓榮泰最後向喊話，這時我們最需要的是互信互重，啟動社會和解工程。放下吧！未來4年才是我們黨最嚴峻的考驗，更多更重要的工作等著你們呢。

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