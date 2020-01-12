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競選地方首長？ 黃國昌︰談2022還太早

時力在中央黨部接受媒體聯訪，包括徐永明（前排左二）、不分區立委候選人陳椒華（前排中）、邱顯智（前排右二）、王婉諭（前排右一）、黃國昌（前排左一）等人均出席，而後在台北市區掃街謝票。（記者謝君臨攝）

時力在中央黨部接受媒體聯訪，包括徐永明（前排左二）、不分區立委候選人陳椒華（前排中）、邱顯智（前排右二）、王婉諭（前排右一）、黃國昌（前排左一）等人均出席，而後在台北市區掃街謝票。（記者謝君臨攝）

2020-01-12 17:46:39

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量本次大選在區域立委雖無斬獲，不過政黨票拿下近110萬張，取得3席不分區立委席次；時力下午於台北市區掃街謝票，出發前接受媒體聯訪，對於是否競逐地方首長，立委黃國昌強調，現在談2022年選舉還太早，應思考的是立院新會期要推動的改革為何？有許多尚未兌現的承諾，總要給選民一個交代。

2020大選昨天落幕，時力在不分區立委的部分拿下109萬8100票、得票率7.75%，取得3席，相較於2016年政黨票74萬多票，得票數成長約32%。為了感謝台人民支持，時力下午在中央黨部接受媒體聯訪，包括徐永明、不分區立委候選人陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌等人均出席，而後在台北市區掃街謝票。

媒體詢問黃國昌會否競逐地方首長？他強調，現在談2022年選舉還太早，應該思考的是立院新會期行政院提出的行政方針為何？要推動的改革是什麼？過去選舉時的承諾，有許多至今尚未兌現，總要給選民一個交代，國會改革完成了嗎？應將國會聽證調查制度建立起來，把目光、精神關注在眼前更重要的事情。

陳椒華說，感謝選民對我們的肯定，本屆時力在「礦業法」、「空污法」仍有力有未殆之處，未來將針對時力過去未完成的部分努力推動，也讓台灣的環境更好。邱顯智說，開票結果讓他感動，感謝民眾願意支持創黨至今沒有資源的小黨，時力在選戰過程中提出11面向政策和主張，包括居住正義等，一定會繼續堅持。

「小燈泡媽媽」王婉諭說，選舉過後，敗選的一方情緒難免激動，這完全可以理解，但我們還是應該要回到理性面來看待，希望選舉結束後，未來我們還是能擁抱彼此，如果沒辦法做到，至少應尊重彼此；身為一個媽媽，小孩永遠是我們心中最重要、最柔軟的一塊，若網友有威脅小孩安全的狀況，將採取法律行動。

時力下午在台北市區掃街謝票。（記者謝君臨攝）

時力下午在台北市區掃街謝票。（記者謝君臨攝）

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