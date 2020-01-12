張珉齊闖蕩嘻哈舞路 領團奪全國啦舞團體小組冠軍

台北城市科技大學演藝系學子張珉齊熱愛嘻哈舞蹈，與同儕李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴等人組成「米粉找立頓吃餛飩」，憑藉不服輸精神接連參加全國舞蹈啦啦隊比賽，2019年終於拿下嘻哈團體小組公開組冠軍。（圖由台北城市科技大學提供）

2020-01-12 16:30:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我們要用行動證明嘻哈的正能量，能為世界帶來更多力量與夢想！」

台北城市科技大學演藝系學子張珉齊熱愛嘻哈舞蹈，與同儕李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴等人組成「米粉找立頓吃餛飩」，憑藉不服輸精神接連參加全國舞蹈啦啦隊比賽，2019年終於拿下嘻哈團體小組公開組冠軍。

而團隊領導人物為大三的張珉齊，他表示，國二開始習舞，最初遭父母反對，怕交到壞朋友，自己下課也故意不回家只練舞，被父母當「叛逆小子」，升到高中才知人外有人，了解嘻哈除地板動作還有L.A. Style等，重新調整努力練基礎，進入城市科大找到更多嘻哈同好，組團參賽。

城市科大表示，張珉齊等6人前年參加全國舞蹈啦啦隊賽事，拿下亞軍，今年捲土重來，集訓2個月，而張珉齊扮演隊伍靈魂人物，擺平隊員歧異，靠舞技服眾，用不服輸的精神一次次練習，再接再厲終奪冠軍。

城市科大演藝系主任楊聖緯說，鼓勵學生透過比賽來習慣挑戰，不只活用課堂裡教授的知識，且因應未來職場上的不同考驗，讓自己無論面對任何競爭，都具備專業力。

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