為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

張珉齊闖蕩嘻哈舞路 領團奪全國啦舞團體小組冠軍

台北城市科技大學演藝系學子張珉齊熱愛嘻哈舞蹈，與同儕李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴等人組成「米粉找立頓吃餛飩」，憑藉不服輸精神接連參加全國舞蹈啦啦隊比賽，2019年終於拿下嘻哈團體小組公開組冠軍。（圖由台北城市科技大學提供）

台北城市科技大學演藝系學子張珉齊熱愛嘻哈舞蹈，與同儕李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴等人組成「米粉找立頓吃餛飩」，憑藉不服輸精神接連參加全國舞蹈啦啦隊比賽，2019年終於拿下嘻哈團體小組公開組冠軍。（圖由台北城市科技大學提供）

2020-01-12 16:30:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我們要用行動證明嘻哈的正能量，能為世界帶來更多力量與夢想！」

台北城市科技大學演藝系學子張珉齊熱愛嘻哈舞蹈，與同儕李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴等人組成「米粉找立頓吃餛飩」，憑藉不服輸精神接連參加全國舞蹈啦啦隊比賽，2019年終於拿下嘻哈團體小組公開組冠軍。

而團隊領導人物為大三的張珉齊，他表示，國二開始習舞，最初遭父母反對，怕交到壞朋友，自己下課也故意不回家只練舞，被父母當「叛逆小子」，升到高中才知人外有人，了解嘻哈除地板動作還有L.A. Style等，重新調整努力練基礎，進入城市科大找到更多嘻哈同好，組團參賽。

城市科大表示，張珉齊等6人前年參加全國舞蹈啦啦隊賽事，拿下亞軍，今年捲土重來，集訓2個月，而張珉齊扮演隊伍靈魂人物，擺平隊員歧異，靠舞技服眾，用不服輸的精神一次次練習，再接再厲終奪冠軍。

城市科大演藝系主任楊聖緯說，鼓勵學生透過比賽來習慣挑戰，不只活用課堂裡教授的知識，且因應未來職場上的不同考驗，讓自己無論面對任何競爭，都具備專業力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台生赴日實習兼親善大使 日媒︰提高旅遊品質
2019-06-09 15:06

台生赴日實習兼親善大使 日媒︰提高旅遊品質
城市科大揚威日內瓦發明展 「聲控蓮蓬頭」用說的就能調控
2019-04-13 12:33

城市科大揚威日內瓦發明展 「聲控蓮蓬頭」用說的就能調控
科大校長Cos火影忍者 推銷角色扮演攝影賽
2019-04-04 18:06

科大校長Cos火影忍者 推銷角色扮演攝影賽
副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱

副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-11 21:23

黑馬躍出！ 政壇新秀狙擊資深老將 本屆立委選戰5大驚奇

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播