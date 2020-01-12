「三大亂」種下敗因 林為洲：由民選公職人員組成黨內權力核心

順利連任的國民黨新竹縣立委林為洲（左）今天謝票，表示願當黨內烏鴉，對弊病提建言；他認為，國民黨最高民意機構脫離民意，造成這次選舉大敗。（記者廖雪茹攝）

2020-01-12 16:08:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕順利連任的國民黨新竹縣立委林為洲，今天表示願當黨內烏鴉，對弊病提建言；他認為，國民黨最高民意機構脫離民意，造成這次選舉大敗，「三大亂下來，你說還能贏嗎？」他建議應該由最接地氣的民選公職人員，來組成黨內權力核心。

林為洲今下午在車隊謝票前受訪表示，國民黨檢討已成共識，並已有各種面向的論述和檢討，他認為核心問題是，國民黨最高民意機構脫離民意，造成短短一年，從前年選舉的大勝衍變成這次大敗。他說，從總統提名開始的初選之亂，「造成黨內參與競選的人不服，王金平不輔選了，朱立倫被作掉，這樣怎麼會團結凝聚呢？」此即種下很大的敗因。

林為洲表示，接著是郭董之亂，亂了半年，又頒發了一個榮譽證書給郭台銘先生，其他的人怎麼會服氣呢？突然跑出有一個人來參加初選，原來沒有資格變成有資格，造成黨內更大分裂，郭董也退黨了，也不支持國民黨了，郭粉全部跑票。

林為洲指出，最後的不分區之亂，又讓民進黨撿到槍，「下架吳斯懷」變成他們的催票機。

「三大亂下來，你說還能贏嗎？」林為洲說，黨中央決策機構可以擅自改變遊戲規則，讓不能參選的韓國瑜也可以參選了，他叫做被動參選，讓原來認同全民調的人不再認同了，因為可以改成三七或七三；讓原來沒有黨員資格的郭台銘也可以參選。「簡單一句話，黨中央決策機構可以擅自因個人因素而改變遊戲規則，改變提名規則，造成今日三大亂，我們要改的就是這個。」

他認為，改革方向就是應該讓符合最高民意的公職人員，包括民選的直轄市、縣市首長和區域立委，成為權力決策機構，做黨的最重要決策，其做出的決策一定符合民意的基礎。由於這群公職人員本身就是民選，最了解民意向背，年輕人在想什麼，所以他們最清楚不分區提名哪一些人是有幫助的，提名哪一些是會減票的。

「因此，如何修改黨章，恐怕是國民黨下一階段應該做的事情。此大改造目標很高，希望能朝這個方向來做。」林為洲說，黨主席總辭之後3個月內要改選主席，因選舉而延任的中常委也到任。中常委要自我改造，改變權力結構，否則會變成惡性循環；要剝奪自我權力，老實講不容易，所以凝聚共識，期待國民黨變得更好才有可能實現。

對於黨主席人選，林為洲認為，朱立倫是黨主席最佳人選，由黨主席成立改造委員會，帶領地方首長、區域立委一起參與，訂定新的黨章，徹底改造國民黨。

順利連任的國民黨新竹縣立委林為洲，今天表示願當黨內烏鴉，對弊病提建言。（記者廖雪茹攝）

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