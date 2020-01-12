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中常委質疑「黨魁沒這種辭法」 親吳人士︰吳敦義心意已決

國民黨選情不如預期，黨主席吳敦義昨晚宣布將向中常會提一級黨務主管總辭。（資料照，記者方賓照攝）

國民黨選情不如預期，黨主席吳敦義昨晚宣布將向中常會提一級黨務主管總辭。（資料照，記者方賓照攝）

2020-01-12 15:49:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統、立委選舉大敗，黨主席吳敦義昨日宣布15日率副主席、秘書長、副秘書長及一級黨務主管向中常會集體請辭，有中常委今天質疑，「歷來黨主席請辭，從來沒有這種辭法」，力主比照往例由第一副主席曾永權代理直到黨魁補選完成，相關一級主管應該暫留「看守」，甚至有人解讀吳敦義把自己與副主席綁在一起，「這樣是在留第二步，等待中常委慰留。」

對此，親吳人士回應，吳敦義請辭走人的心意已決，即便當天中常會出現慰留之聲，也絕不接受，至於黨內青壯派有人要求不分區立委當選人吳斯懷放棄就任，落選頭的吳敦義也不要遞補就任不分區，這位人士也說，吳敦義絕不會接不分區立委，樂得回家抱孫子。

對於吳敦義將率所有副主席及黨務幹部請辭的作法，一位不願具名的中常委說，「歷來黨主席辭職，從來沒有這種辭法」，他舉前主席洪秀柱2017年連任失敗請辭為例，當時黨務幹部也沒有全部人都走光，當年前主席馬英九請辭，就是由第一副主席吳敦義代理主席直到補選結束，前主席朱立倫請辭則由第一副主席黃敏惠代理，後來黃敏惠因為參加黨主席補選，改由另一位副主席林政則代理，「副主席都是經過黨代表大會通過，沒有全部都走光的道理，如果全部都走，誰來執行補選任務？」

這位人士強調，依照黨章規定，黨主席請辭，就由第一副主席代理，吳敦義把自己與第一副主席綁在一起，「這樣是在留第二步，等待中常委慰留。」

另一位中常委也說，應該按照過去慣例辦理，由曾永權代理主席直到補選結束，其他一級主管則暫留「看守」，如果有些人堅持要走就走，就由副主委代理，讓黨機器可以維持正常運作，因此當天中常會將要求比照過去作法，不會同意讓所有人都走。

如果吳敦義15日確定請辭黨魁，依照黨章規定，當日起算3個月內必須辦理黨魁補選，另一方面，國民黨原本去年10月就應改選中常委，由於碰到大選，決定延至今年3月辦理投票，如今碰到主席補選，是否合併舉辦也待討論。

黨內人士表示，組發會原本規劃2月公告選舉及辦理中常委選舉登記、3月投票，如今還有黨魁補選，兩項選舉不一要合併，因為主席選舉是由80多萬黨員投票，中常委選舉只是由2000多位黨代表投票，後者每個縣市都只設置一個投開票所，前者要在全台各地廣設達500多個投開票所，兩種不同型態的選務，就看大家要不要勞師動眾舉辦2次，但也可以同一天辦，具有黨代表身分的黨員投2種選票。

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