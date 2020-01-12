吳怡農父親吳乃德︰改變是很長的路 台灣已看到希望

圖左至右為吳怡農、吳乃德、鄭文堂、鄭宜農。（資料照）

2020-01-12 15:04:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委候選人吳怡農挑戰艱困選區高票落敗，讓許多支持他的「農婦農夫」哭紅眼睛，吳怡農的父親、中研院社會所兼任研究員吳乃德表示，為台灣政治帶來改變是很長的路，不管輸或贏都只是一小步，感謝大家對吳怡農的支持，這次選舉結果已經讓大家看到台灣的希望。

台北市第三選區「雙帥對決」，吳怡農昨天以1萬3000多票的差距落敗，最後由國民黨立委蔣萬安連任，吳乃德表示，這次選戰本來就不覺得會很容易，對手的形象也不錯，在地經營很多年。

雖然吳怡農角逐立委失利，不過吳乃德指出，台灣民主面臨各種威脅，面對獨裁強權挑戰，但是這次大選結果，他看到台灣人捍衛民主、拒絕一國兩制，而從這次選舉觀察，他更看到希望，尤其選前之夜的凱道上，他看到大部分都是年輕人，以前民進黨的場子幾乎都是年紀比較大的人，這次年輕人都站出來了。

此外，吳乃德說，在現場他還遇到從挪威、法國、瑞士回來的台灣人，認出他來跟他照相，這個現象讓他訝異，台灣子弟遍布全世界，大家都這麼關心台灣，這是一個非常好的現象，讓大家看到希望，如果是1、2年前我們可能都很悲觀，面對中國，好像台灣沒有奮起的現象，但是這次選舉很不一樣，很有希望。

吳乃德也說，未來幾年，接下來從事公共事務的人、執政黨，如何呼應大家的期待，如何不讓大家失望，這很重要；而面對台灣的外交困境，目前要能努力跟每個國家不只政府，還有各國人民、學界維持良好關係，我們把基礎鋪好，等待時機。

對於給吳怡農的勉勵，吳乃德說，想跟吳怡農說，為台灣政治帶來改變是很長的路，不管輸或贏都只是一小步，感謝大家對吳怡農的支持，吳怡農什麼都放棄了，這次回來台灣，一定會繼續參與公共事務，只是崗位可能不同，一定不會放棄，繼續努力。

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