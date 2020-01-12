黑鷹失事》送殉職將士 國軍明、後天開放民眾致意移靈車隊

故參謀總長沈一鳴一級上將等8位將士今年元月2日因黑鷹直升機失事殉職，國防部預計在元月14日舉辦公祭。（資料照）

2020-01-12 14:40:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕故參謀總長沈一鳴一級上將等8位將士今年元月2日因黑鷹直升機失事殉職，國防部預計在元月14日舉辦公祭，並在明（13）日晚間5點、後（14）天中午12點30分進行移靈作業，車隊明日將自三軍總醫院懷德廳行駛至空軍松山基地指揮部，後天則由松指部行駛至第二殯儀館，屆時將開放全國民眾自發性攜帶小國旗致意，藉此彰顯武德典範，撫慰忠靈。

根據國防部公佈的移柩車隊路線，車隊明日傍晚5點將自三軍總醫院懷德廳出發，右轉成功路二段至三段後左轉文德路，隨後行經內湖路一段、北安路、國防部、空軍司令部、海軍司令部、中山北路，隨後左轉民族東路、右轉復興北路、左轉民權東路，最後抵達空軍松指部。

國防部表示，這段路線全長13公里，將採「慢速引導」方式，車速皆控制在10到15公里，估計有憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車及靈車等31輛參與。

至於後天的啟靈路線，國防部表示，車隊在當日12點30分將自空軍松指部出發，右轉民權東路四段、左轉敦化北路、右轉基隆路三段、左轉辛亥路三段，最後右轉抵達第二殯儀館。這段路程全長約6.5公里。

國防部發言人史順文表示，移柩、啟靈車隊行經路線，由台北市政府警察局實施各路口交通燈號管制，並派遣警車擔任前導車。行進期間正逢下班及車潮時段，可能造成部分路段交通壅塞，若造成暫時不便，敬請用路人多加包涵及體諒。

至於元月14日公祭儀程，國防部表示，將在當日上午7點半至上午10點40分為止，將邀請政府各機關、國軍各單位、全國民眾參加。屆時儀程追頒追晉、頒贈褒揚令、播放追思影片、慰靈禮暨覆旗榮典、公奠禮、收旗暨贈旗、啟靈、空中致敬分列式（UH-60M型機及幻象2000型機執行）及19響矧砲致敬等。

國防部發言人史順文。（記者涂鉅旻攝）

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