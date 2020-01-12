民進黨大勝 卓榮泰︰未來沒有藍綠板塊 而是誰進步比較快

民進黨主席卓榮泰。（記者王憶紅攝）

2020-01-12 13:43:33

〔記者王憶紅／台北報導〕2020大選民進黨大勝，黨主席卓榮泰表示，昨晚到目前心情還可以，但可以確定的是，未來沒有藍綠板塊，而是誰進步比較快。

卓榮泰今日出席神腦尾牙時表示，神腦總裁林保雍月前邀請他來尾牙時，一看日期是1月12日，只回看心情，但昨晚則回「心情還可以」。

卓榮泰還說，今日天氣很冷，但氣象報告很準，因為之前說，1月11日不會有寒流。

他說，我今天真的是來信表達謝謝大家，我也代替神腦董事長賴勁麟，幫他女兒賴品妤謝票。

卓榮泰說，從2016年，到2018年、2020年的感觸是，台灣的人民已經不會給任何一個政治工作者，或是一個政黨長期的授權書了，他可以在1、2年當中，發給你的信任收回來，他也可以撐1、2年當中看到你的改變，再給你機會。

卓榮泰說，人民已經習慣，民主的改變跟選舉，我們做什麼改變，我們希望生活變得更好，希望所有的人們，一定要把真誠、熱情與信念拿出來，讓大家生活過得更好，變得更好，一個比較高的格調，高度民主素養，來訴求大家對民主的認同。

卓榮泰指出，當國家受到一些挑戰，希望內部團結，讓我們更有利，希望國家更好。他表示，我們都有一個選擇，就是對我們的民主的生活制度不變，是我們的選擇，我們只會選擇這個，不可能有人可以來改變我們的民主生活制度，這是從昨天到現在還深深的感觸，而未來要從事政治工作的人，我們都要戰戰兢兢。

卓榮泰說，他一再要求民主進步黨一定要正正當當、實實在在，沒有私心，不走旁門左道，才能贏得一次又一次人民的短暫的授權。

卓榮泰說，我們看看台灣整個地圖，我們要相信，人民經過這麼多次民主的洗鍊之後，已經沒有所謂藍綠板塊，而是要看誰進步比較快。

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