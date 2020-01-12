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首頁　>　臺北市

女華僑分屍案》犯嫌冷血又冷靜 還曾與員警通電話裝沒事

鄧女在富民街公寓被殺害。（記者王冠仁攝）

鄧女在富民街公寓被殺害。（記者王冠仁攝）

2020-01-12 13:20:22

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲林姓男子涉嫌殺害26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，警方事後發現林涉有重嫌，不僅刻意從後棟民宅搬屍離去，故意不走大門。警方懷疑他涉案後曾與他通電話，他在電話中還聲稱與死者不熟、只見過幾次面，犯案後冷血又冷靜，令人不寒而慄。

警方調查，鄧姓女華僑平時與表哥共同在台北市富民街一處民宅租屋居住，該樓層有5間出租套房。本月5日晚上8點半，鄧下班返家，隔天早上表哥出門前，還見到鄧在睡夢中；當天下午2點，鄧沒有去上班，她同時前來租屋處找人未果，當晚表哥下班返家發現鄧失聯，不久後就到附近派出所報警。

轄區警方調閱監視器畫面追查，發現鄧沒出門，但與鄧住在同一層樓的林，卻在本月7日早上提著數袋大型塑膠袋外出。

警方發現事有蹊俏，擴大調閱周邊監視器畫面，發現林7日早上，居然由原本居住的公寓後棟大門出現；員警緊急前往查看，赫然發現林住處頂樓的水塔、雜物有被踩踏過的痕跡。

警方因而研判，林可能在6日當天將鄧殺害並分屍，7日早上分兩次搬運屍體離去。林第一次運屍，是將裝有屍塊的紙箱，由住處頂樓攀爬過水塔、圍牆，翻越到後方另一棟公寓頂樓再運下樓；他隨後再沿原路回住處，第二趟運屍則將裝有其他屍塊、沾血衣物等較輕的物品，裝在多個塑膠袋內由住處公寓1樓離去。

據了解，本月8日派員前往林住處查看，員警一進入他住處就聞到濃厚的化學藥劑氣味，且在浴室內發現血跡反應。員警懷疑林涉案，曾循線打電話給他詢問，他在電話中說，他不認識鄧，只在租屋處碰面過幾次；還說鄧過去曾因為房內水管堵塞，一度要向他借浴室，但否認殺害鄧。

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