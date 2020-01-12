台灣大選落幕 中國海外民主人士這樣看

華人民主書院12日舉辦行「中國海外民主人士看台灣大選」座談會，由董事會主席曾建元（右四）主持，邀請旅美中國民主黨全國聯合總部主席汪岷（右起）、大陸六四學生領袖周鋒鎖、學者吳仁華、評論節目主持人任松林、網站主編曹雅學與談。（記者方賓照攝）

2020-01-12 12:58:51

〔記者吳書緯／台北報導〕2020大選落幕，雖然選舉結果已經揭曉，但選舉所帶來的影響不僅單在台灣，也影響了鄰近國家與各地爭取民主自由的人民；旅美中國人權律師滕彪指出，這次大選代表了台灣人民在「發大財」與堅守民主自由間做出了選擇，希望台灣未來不僅是捍衛自己民主自由和生活方式，要有更長遠的眼光將自由民主價值輸出到亞洲其他地方，特別是中國，因為中國的專制政權持續存在且不斷壯大，對於台灣的自由民主會一直處在巨大威脅。

本次大選「中國因素」成為選戰的重要焦點之一，香港「反送中」運動爆發也被視為蔡英文和韓國瑜在2019年6月民調交叉的關鍵指標，華人民主書院邀請旅居歐美各地的中國民主人士來台灣觀選，今天上午在台大校友會館舉行座談會。歷史文獻學者、也是六四屠殺見證人的吳仁華表示，台灣的民主轉型對中國以後會發揮非常重大的作用，過去中國民主運動的參與者因為受到台灣統獨問題的影響，對於台灣的觀察會有很多的誤判，但越來越多中國海外民運的參與者，不會被統獨的議題影響到對台灣民主化的判斷。

吳仁華說，因為民主跟專制是一個問題，統獨是另外一個問題，所以在民主跟專制整個價值的看法上，會站在民主的一邊，不會站在專制的中共的那一邊。

時政評論節目「書齋夜話」共同主持人任松林表示，昨天大選的勝利不只是民進黨的勝利，是台灣人民的勝利，是台灣民主的勝利，我曾經跟很多人說台灣沒有亡國感，人民的呼聲就是最強的聲音。

六四天安門學生領袖、英國西敏大學訪問學人邵江提到，這次總統蔡英文以史上最高的800多萬票連任，代表台灣的民心給中共一個強而有力的聲音就台灣人民要有自決權；在世界局勢詭譎的情況下，對台灣安全是強大的挑戰，台灣人民能保留民主體制是很大的勝利，這就像香港人爭取普選權一樣，香港人民的抗爭是給全世界很大的經驗，就是絕不放棄，越長越好，這個拉長時間就是全球共同抗爭中華帝國跟中華極權的時間。

華人民主書院12日舉辦行「中國海外民主人士看台灣大選」座談會，圖為旅美中國人權律師滕彪。（記者方賓照攝）

圖為學者吳仁華。（記者方賓照攝）

圖為評論節目主持人任松林。（記者方賓照攝）

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