接見日台交流會長 蔡英文：台灣人民向世界表達捍衛主權決心

蔡英文總統今日上午接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。（取自總統府網站）

2020-01-12 12:32:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。新的一年，希望台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作，讓台日關係更上層樓。大橋會長也期待總統能夠持續發揮高度的領導統御能力，相信在未來的4年，對台灣是非常重要的時期。

蔡總統說，很高興在大選結束的隔天，就能在總統府再次接待大橋會長，這也展現出台日的友好關係。總統表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。未來，台灣也會跟理念相近國家積極合作，繼續深化民主。

總統指出，身為國際社會負責任的一員，這3年多來，台灣對於兩岸關係，秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定。未來，我們會持續堅持這個立場，並且跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域的繁榮發展。

在台日關係上，總統說，日本是台灣在外交合作和觀光交流上，都是非常重要的盟友。去年，來台的日本旅客，已經突破兩百萬人次，創下歷史新高。台日雙方，從政府到民間的交流，都越來越密切。在新的一年，她希望，台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作。相信有大橋會長的支持，台日關係一定可以更上層樓。

總統也談到，今年對日本也是非常重要的一年，全世界最受矚目的體育賽事奧運，將在東京舉辦。她要先預祝賽事順利成功。總統並再次感謝大橋會長率團來訪，新的一年，「我們一起為深化台日關係，繼續努力」。

大橋會長致詞時，也對今年年初沈一鳴參謀總長等8位官兵不幸殉職一事，表達由衷哀悼之意，並期盼因墜機事故倖存的幾位受傷官兵，能夠早日復原。

對於總統大選結果，大橋會長表示，此次台灣的選舉，總統獲得817萬多的票數，是史上當選者獲得最高票的一次。而總統即將開啟第2任的任期，相信在未來的4年，對台灣是非常重要的時期，他期盼總統能注意身體健康，這不僅是為了台灣，甚至是整個亞洲，乃至於全世界的發展，也期待總統能夠持續發揮高度的領導統御能力。

大橋會長也提到，尤其是立委選舉的部分，民進黨也獲得過半數的席次，相信是對於總統第二任任期的國政經營打了一劑強心針，讓總統能夠比較容易推動自己的施政理念，並帶領全臺灣向前發展。對於這樣的結果，他要再次由衷地祝賀。

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