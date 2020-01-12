是否參選國民黨主席？蔣萬安沒給答案

蔣萬安今早與夫人車掃拜票。（記者蔡思培攝）

2020-01-12 12:24:32

〔記者蔡思培／台北報導〕這次國民黨在總統、立委大選慘敗，吳敦義也請辭黨主席。立委蔣萬安雖順利連任，但他也坦言，國民黨連續兩次總統大選都慘敗，最大問題是離中間選民太遠，未來一定傾聽各方的聲音、更貼近民意、抓住選民的想法。

蔣萬安今早在選區進行謝票，也談起這次國民慘敗，他認為這次國民黨大選慘敗有很多面向、並不是單一因素造成，因此必須全面徹底檢討反省。他說，國民黨過去連續兩次總統大選都慘敗，表示離中間選民太遠，這一點是最大問題。蔣認為，國民黨包括論述、基本組織、吸納年輕人、廣徵人才都要徹底改革。蔣也指出，這次國民黨總統只贏得500多萬票，僅僅維持基本盤，這樣無法重新執政，現在應該找出問題，從各面向徹底檢討。

有媒體也問起，目前國民黨新任主席人選朱立倫、韓國瑜呼聲都很高，蔣是否有意願選黨主席。不過蔣萬並未正面回應，僅表示目前國民黨慘敗，必須檢討的地方非常多，這不是片刻就能解決的，必須要痛定思痛、深刻檢討，要傾聽各方的聲音、更貼近民意、抓住選民的想法。

對於以後國會戰略為何、是否會與時代力量、民眾黨等小黨合作，蔣萬安表示，他在立法院推動任何法案，一定要尋求最大共識，未來國民黨在立法院是在野，民生議題、好的法案都不分藍綠，尋求最大共識、跟任何政黨合作都是努力目標。

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