「讓我吃吃豆腐，啥都好說」... 法律系男老師不檢點被判刑

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2020-01-12 11:55:39

〔記者錢利忠／台北報導〕大學法律系畢業並在補習班教課的鄭姓男子，竟知法犯法，趁機對女工讀生性騷擾，不僅襲胸還偷摸其大腿，事後還利用其主管身分傳訊給女方：「想找你吃吃豆腐做做色色的事情」；台北地院認為鄭男不斷性騷擾女下屬，導致女方身心俱疲，依性騷擾防治法判他4月徒刑、緩刑2年，他須賠償女方10萬元確定。

去年1月初至22日，鄭男在補習班教室內，見女工讀生穿著短褲，露出修長美腿，竟趁機偷摸對方大腿；同月22日下午5點多，又趁女方正在教室內檢查檔案時，乘其不備，偷伸手指戳女方的胸部。

女工讀生不滿遭侵犯，出言制止後，鄭男僅「休息片刻」，不久又站到女方的右側，突然伸出右手環抱女方的腰部，事後還傳多則訊息騷擾女方，提及：「都想親你一個了」、「想找你吃吃豆腐做做色色的事情」、「下次再犯，就讓我做些色色的事情啊」、「讓我吃吃豆腐，啥都好說」等字句，導致女方身心嚴重受創，經就診罹患急性創傷後壓力疾患。

鄭男事後傳LINE向女方承認犯行，偵審期間也都認罪，被依簡易判決處刑；法官原考量他沒前科，依2個性騷擾罪判他拘役55天，可易科罰金5萬5000元。但他卻遲未與女方聯繫討論後續賠償事項，被檢方認為沒和解的誠意，以簡易判決量刑過輕為由提起上訴。

台北地院認為，審酌被告雖然於偵審中坦承犯行，但他身為上司，不思端正己行，竟屢次性騷擾女下屬，顯見兩性平權觀念顯有偏差，無視在職場上對於女性地位的尊重，自我控制能力欠佳，且於女方出言制止後仍猶為之，顯不尊重他人對於身體之自主權利，改由合議庭宣判，改判他4月徒刑、緩刑2年，他須賠償女方10萬元確定。

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