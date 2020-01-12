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發豪語邁向第一大黨 準立委蔡壁如：最終目的是取得執政權

民眾黨12日舉行記者會，準立委蔡壁如（左）、賴香伶說明。（記者方賓照攝）

民眾黨12日舉行記者會，準立委蔡壁如（左）、賴香伶說明。（記者方賓照攝）

2020-01-12 11:55:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020大選昨晚揭曉，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，成功進軍國會，民眾黨更一躍成為台灣第三大黨。對此，民眾黨準立委蔡壁如今上午受訪發下豪語，喊話要往第一大黨的目標前進，組黨的最終目的是要取得政權，要來執政。

蔡壁如指出，目前最關心的是如何讓黨茁壯起來，包括可以獲得多少補助款，讓黨正常運作，不用一直募款，另外人才極度缺乏也是問題，所以要建立人才庫，接下來2022會投入各縣市選舉，包括最基層的里長、議員、縣市長等；未來進入立院，也會持續海選制度，這也是民眾黨的一大特色，民眾黨如今在立院有5席，應該會有些國會助理的名額，也會啟動再一波的海選制度。

儘管民眾黨進入國會，但民進黨過半，成為「不關鍵少數」。對此，民眾黨立委不分區第一名賴香伶強調，「我們應該是關鍵議題的代表」，就像是時代力量過去凸顯的進步立法、又或是時力立委黃國昌的揭弊等等，相信大家在社運上是好朋友，國會也會延續監督立法，至於法案合作則是依照內容，不是顏色。

蔡壁如強調，還是會堅持政黨協商要公開透明；但若是藍綠不願意，賴香伶說，從相關運作規定來看，還是會有一定程度的公開透明，包括自己黨內討論也是公開的，不會因為反對而反對。

賴香伶表示，進入國會最大的宗旨是要成為監督力量，必須要完成託付，像是財政紀律、18歲參政權下修等，儘管無法讓國會一下子就進入改革，但改革確實也是全民期待的，還政於民是民眾黨的第一步。

針對過去不少小黨初試啼聲時，都選得不錯，但第二次參選時卻急速萎縮，是否會擔心泡沫化？蔡壁如說，很多小黨的窘境、橘線，我們也都看到了，我們是很會寫RCA的團隊，會事前防範，包括如何擴展黨員、黨部的勢力。

不分區沒有進入國會的人選，未來是否會進入國會當助理？蔡壁如表示，這還要再討論，原先設想是不分區都很年輕，有意願就可以擔任國會助理；賴香伶則說，不分區提名人在專業上都是菁英，但我們也需要智庫、政策中心的支援等，是不是進入國會還不一定，主要是要建立人才庫。

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