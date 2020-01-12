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如何逆轉2018慘敗進化成蔡英文2.0？日媒分析全文在這！

總統蔡英文以歷史性的817萬高票連任成功，日本媒體直指蔡英文已進化成蔡英文2.0，同時也分析她如何帶領民進黨走出2018年地方選舉的大敗。（資料照）

總統蔡英文以歷史性的817萬高票連任成功，日本媒體直指蔡英文已進化成蔡英文2.0，同時也分析她如何帶領民進黨走出2018年地方選舉的大敗。（資料照）

2020-01-12 12:01:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文以歷史性的817萬高票連任成功，壓倒韓國瑜的552萬票。對此，日本媒體直指蔡英文已進化成蔡英文2.0，同時也分析她如何帶領民進黨走出2018年地方選舉的大敗。

《朝日新聞》報導，民進黨在2018年11月下旬地方選舉中慘敗給國民黨，蔡英文辭去黨主席一職，並在給黨員的一封信中，坦承「我忽略了總統應該成為這個國家的主要溝通者」、「最該改變的人是我」。

《朝日新聞》分析，民進黨2018之所以敗北，主要是年金改革、廢核、同性婚姻遲遲未立法等等所引發的民怨。蔡英文當時表示，「我為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為我的沉默而停止分裂」，因此造成了民眾的混亂與不信任。

另外，蔡英文當時在兩岸關係的處理上，壓低了民進黨「台灣獨立」的取向，而是以「保持現狀」為目標，目的是避免刺激中國以求穩定。不過，中國方面仍拒絕對話，獨派更認為這是懦弱的表現，國民黨則批判如此做法令人混亂。

然而，蔡英文此後不斷到台灣各地傾聽民眾的心聲，面對中國領導人習近平2019年1月2日再度發表《告台灣同胞書》、宣揚中國統一台灣時，蔡英文毅然決然地召開記者會駁斥習近平。同時，同性婚姻立法也正式實現。

此外，蔡英文過去發表演講或舉行記者會時，往往都需要讀稿機，但如今常常不用看稿就能侃侃而談。如今，蔡英文得到強大民意成功連任，中國將不得不面對她。但是，台灣輿論向來變化迅速，因此蔡英文在接下來4年內還是得面對民意與中國壓力。

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