美國務卿祝賀「蔡總統」連任 讚揚台灣民主

「蔡賴配」獲史上最高票817萬票當選連任。美國國務卿龐皮歐透過推特向蔡英文道賀，稱呼蔡英文為「蔡總統（President Tsai）」。（記者朱沛雄攝）

2020-01-12 06:12:21

首次上稿 01-11 23:14

更新時間 01-12 06:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕2020年台灣總統大選「蔡賴配」獲史上最高票817萬票當選連任，得票率過半達57.13％，高票連任。美國國務卿龐皮歐發表正式聲明向蔡英文道賀，稱呼蔡英文為「蔡總統（President Tsai）」，並讚許台灣再次展現了蓬勃的民主，「美國希望台灣持續為其他追求民主繁榮並致力於提供人民一條更好的道路的國家，樹立傑出的榜樣」。

龐皮歐發推祝賀蔡英文當選。龐皮歐說，美國恭賀蔡英文博士在台灣總統大選中當選連任，「台灣再次展現其蓬勃民主制度的力量」。

龐皮歐更稱呼蔡英文為「蔡總統」說，「感謝蔡總統的領導，建立強勁的美國夥伴關係」。

除了在推特上祝賀，美國國務院也發布正式新聞稿，作為龐皮歐就台灣選舉發表的聲明文稿，美國在台協會（AIT）也正式發布此聲明的中英文雙語版本。

龐皮歐表示，美國祝賀蔡英文總統連任成功，也恭賀台灣再次展現其堅實民主制度的活力；台灣強健的民主制度、自由的市場經濟和朝氣蓬勃的公民社會，使台灣成為區域的楷模以及世界上一股良善的力量。

龐皮歐指出，美國人民和台灣人民不僅是合作夥伴，也是同一個民主社群的一員，並由相同的政治、經濟和國際價值觀緊密聯繫著。我們都珍視由憲法保障的權利和自由、促進由私部門帶領的成長和創業精神，並積極成為國際社群的正向力量。

龐皮歐說，美國感謝蔡總統帶領台灣與美國建立緊密穩固的夥伴關係，並肯定蔡總統在面對持續不斷的壓力下，仍致力於維持兩岸的穩定。在蔡總統的領導之下，美國希望台灣持續為其他追求民主、繁榮並致力於提供人民一條更好的道路的國家，樹立傑出的榜樣。

美國國務卿龐皮歐透過推特向蔡英文道賀，稱呼蔡英文為「蔡總統（President Tsai）」，並讚許台灣再次展現了蓬勃的民主。（翻攝自推特）

「蔡賴配」獲史上最高票817萬票當選連任。美國國務卿龐皮歐透過推特向蔡英文道賀，稱呼蔡英文為「蔡總統（President Tsai）」。（記者朱沛雄攝）

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