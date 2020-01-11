中選會正式宣布總統投票率74.9％ 民進黨奪61席立委

中選會主委李進勇公布本屆投票結果。（記者吳書緯攝）

2020-01-11 23:21:27

〔記者黃欣柏、吳書緯／台北報導〕第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉於晚間10點33分完成全部開票作業，中選會主委李進勇稍早宣布投開票結果如下，但仍以審定公告之名單為準，中選會將在1月17日前審定當選人名單。

一、各項選舉投票人數、投票率

總統、副總統：選舉人數1931萬1105人，投票人數1446萬4571人，投票率74.90％。

區域立法委員：選舉人數1880萬6913人，投票人數1412萬9999人，投票率75.13％。

平地原住民立委：選舉人數19萬9833人，投票人數12萬4504人，投票率62.30％。

山地原住民立委：選舉人數21萬5115人，投票人數14萬7572人，投票率68.60％。

不分區立委：選舉人數1931萬2105人，投票人數1445萬6293人，投票率74.86 ％。

二、當選狀況

總統、副總統：蔡英文、賴清德（民主進步黨推薦）。

區域立法委員：應選名額73人，民主進步黨46人，中國國民黨22人，台灣基進1人，無黨籍4人。

平地原住民立委：應選名額3人，中國國民黨2，民主進步黨1人。

山地原住民立委：應選名額3人，中國國民黨1人，民主進步黨1人，無黨籍1人。

不分區立委：應選名額34人，中國國民黨13人，民主進步黨13人，台灣民眾黨5人，時代力量3人。

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