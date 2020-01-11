苦戰擊敗強敵李彥秀 高嘉瑜點出勝選原因

高嘉瑜表示，國民黨整體大環境不利，包含吳斯懷列入國民黨不分區、香港事件都是因素，但也希望這次選戰能讓國民黨覺醒和反省，不能一昧的親共。（記者楊心慧攝）

2020-01-11 23:00:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第四選區（南港、內湖）由民進黨台北市議員高嘉瑜出征，挑戰國民黨籍現任立委李彥秀，高嘉瑜面對出身政治世家、深耕基層的李彥秀，打得相當艱辛，但最後以12萬5138票擊敗李彥秀11萬8432票，雙方差距6706票。高嘉瑜也點出這次勝選原因，表示國民黨整體大環境不利，包含吳斯懷列入國民黨不分區、香港事件都是因素，但也希望這次選戰能讓國民黨覺醒和反省，不能一昧的親共。

李彥秀出身政治世家，曾任五屆港湖議員，具陸戰優勢，在立法院主打民生消費議題，諸如公費流感疫苗三價改四價、胡適國小與麗山國小附近電塔地下化、促南港與內湖地區移除上百件變壓器及電桿等，問政與服務獲得不少選民肯定，高嘉瑜自己也坦言這場戰十分難打。

第四選區自選戰開打後，兩人民調就十分激烈，有時李彥秀險勝，有時又被高嘉瑜超越，雙方民調都在5％內，彼此拉扯不斷，今剛開始開票時，也是這種情形，兩人差距一直都在200票左右，直到晚上6時多才開始有差距1000票出現，就算到7點也僅差3000多票，也讓高嘉瑜遲遲不敢發表勝選感言，擔心最後又被逆轉，直至後來李彥秀鐵票區南港已開得差不多，加上現場支持者的鼓吹，高嘉瑜才發表勝選感言。

高嘉瑜表示，國民黨這次選戰失利，包含不分區列入吳斯懷、香港事件都佔了很大的因素，世界各地包含香港、新加玻、中國的朋友都很關心台灣選舉，也都關心台灣能不能守住民主，大環境上對國民黨不利，但希望藉由這次選戰讓國民黨覺醒和反省，不能一昧親共，在這種狀況之下人民會做出選擇，盼未來國民黨能夠和人民站在一起，團結對抗共產黨紅色勢力滲透。

高嘉瑜說，民主化是台灣的驕傲，今天早上看到這麼多人排隊來投票很開心，看到台灣人對民主如此珍惜，更認為民主不只是成熟而已，希望這種子散播到香港中國、其他亞洲國家，也能成為民主國家。

媒體詢問10年前當選議員曾說沒派系沒背景，如今走來的感想，未來是否會堅持？高嘉瑜表示，感謝民眾給予支持力量，她一路走來就像她寫出的一樣「相信自己」，她也想給有志於從政的年輕人鼓勵，讓他們知道不管做任何事，只要努力，人民就會給予機會，這次能夠當選，即使是藍大於綠艱困選區仍能改變，只要問政能讓人民能夠支持、肯定都有機會翻轉，這是台灣民主最驕傲的地方。

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