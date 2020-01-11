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連任成功！蔡英文817萬票史上最高 樹立「小英障礙」

中央選舉委員會稍早正式完成總統、副總統選舉開票結果，民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德以817萬231票高票當選我國第15任總統、副總統，一舉打破前總統馬英九、前副總統蕭萬長在2008年拿下765萬餘票的紀錄，成為我國史上得票數最高的總統、副總統。（記者朱沛雄攝）

中央選舉委員會稍早正式完成總統、副總統選舉開票結果，民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德以817萬231票高票當選我國第15任總統、副總統，一舉打破前總統馬英九、前副總統蕭萬長在2008年拿下765萬餘票的紀錄，成為我國史上得票數最高的總統、副總統。（記者朱沛雄攝）

2020-01-11 22:23:07

〔記者黃欣柏、吳書緯／台北報導〕中央選舉委員會稍早正式完成總統、副總統選舉開票結果，民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德以817萬231票高票當選我國第15任總統、副總統，一舉打破前總統馬英九、前副總統蕭萬長在2008年拿下765萬餘票的紀錄，成為我國史上得票數最高的總統、副總統。

中選會雖尚未正式公告，但目前已完成全國共17226個投開票所之開票，民進黨提名的蔡英文、賴清德得票數達817萬0186票，刷新前總統馬英九、前副總統蕭萬長在2008年創下的765萬9014票紀錄，正式樹立「小英障礙」。此外，其得票率57.13%，也打破4年前蔡英文、陳建仁組合的56.12%，創下歷年來民進黨總統候選人最高得票率紀錄。

票數居次的國民黨候選人韓國瑜、張善政，共拿下552萬2119票，得票率為38.6%，是繼2000年連戰、蕭萬長及2016年朱立倫、王如玄之後，國民黨在總統大選中第3低的得票率，總共大輸「蔡賴配」264萬多票；位居末座的親民黨候選人宋楚瑜、余湘，則僅拿下60萬8590票，因得票率僅4.25%，未達5%門檻，確定將拿不回1500萬元保證金。

值得一提的是，韓國瑜前年底在高雄市長選戰中，曾狂掃89萬2545票，以53.87%得票率勝選，不過本次韓在高雄卻僅拿到61萬0896票，等於僅執政1年就丟了超過28萬票，得票率暴跌至34.63%，甚至低於其全國得票率。

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