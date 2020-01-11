民眾黨進國會！柯文哲：議題對人民國家有利 合作不分藍綠

台灣民眾黨主席柯文哲發表選後聲明表示，這次選舉，台灣主體性、民主自由的核心價值已經確認，不要在同胞中分出敵人，超越藍綠不是要消滅藍綠。（記者張嘉明攝）

2020-01-11 22:24:22

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今晚發表選後聲明表示，這次選舉，台灣主體性、民主自由的核心價值已經確認，不要在同胞中分出敵人，超越藍綠不是要消滅藍綠，希望和平共處，珍惜現在的民主制度與生活方式，就算我們有不同的過去，但有共同的現在，希望走向共同未來，因此共榮社會、國家治理將是民眾黨兩大主軸，將以理性務實的態度跟其他政黨合作，只要議題是對人民有利、對國家有利，不管藍綠兩黨，都可以合作推動。

柯文哲說，選舉對他來講是改變政治文化的社會運動，透過政策說明會傳達理念，「全台大眾走」接觸基層，「眾貫線車隊」掃街拜票感受民意，都是在有限的資源下盡量做最效的運用。

柯文哲說，選舉落幕，他首先要感謝志工，民眾黨沒有地方組織跟資源，感謝志工背著氣球在夜市、市場、商圈，宣傳理念，發放文宣品，沒有志工，民眾黨絕對沒有辦法走到這裡；第二要感謝該黨所有立委參選人，創黨5個月，候選人因為價值、理念而選擇跟他站在一起，在藍綠夾殺下設法突圍，不管是否當選，都是民眾黨最堅強的同志，之後會一起繼續前進。

他表示，感謝投票給民眾黨的人民，過去20年來藍綠輪流執政，台灣卻停滯不前，民眾的生活沒有改變，台灣民眾黨是藍綠之外的新選擇，「以台灣為名」的真意就是多元，是台灣特色，要發揮多元的優點，而不是彼此內鬥，甚至內耗，要建立共榮社會，「以民眾為本」就是政治落實在人民生活的每一天會，高舉國家治理，解決藍綠不想解決或不能解決的問題。

柯文哲說，選戰告一段落，希望紛紛擾擾儘快結束，讓國家恢復正常，政務回到正軌，執政者以蒼生為念，好好面對解決人民生活上的問題，還有國家面臨的發展困境。

台灣民眾黨在不分區立委席次頗有斬獲，黨主席柯文哲與全體候選人一同慶祝。（記者張嘉明攝）

台灣民眾黨主席柯文哲率領全體候選人一鞠躬謝謝選民支持。（記者張嘉明攝）

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