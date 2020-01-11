朱立倫會韓國瑜、洪秀柱 為輔選結果致歉

朱立倫見韓國瑜致歉。（朱立倫辦公室提供）

2020-01-11 22:09:08

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨在總統、立委選舉大敗，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫分別趕往台南、高雄，與立委候選人洪秀柱、韓國瑜見面致意及表達歉意。

親朱人士指出，選舉結果確定後，朱立倫就前往與韓國瑜、洪秀柱會面，表達安慰，也跟他們道歉，朱立倫認為自己已盡全力，但身為輔選一員，仍要對選情表示歉意。

朱立倫探望洪秀柱。（朱立倫辦公室提供）

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