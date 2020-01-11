朱立倫會韓國瑜、洪秀柱 為輔選結果致歉

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
朱立倫見韓國瑜致歉。（朱立倫辦公室提供）
〔記者陳昀／台北報導〕國民黨在總統、立委選舉大敗，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫分別趕往台南、高雄，與立委候選人洪秀柱、韓國瑜見面致意及表達歉意。
親朱人士指出，選舉結果確定後，朱立倫就前往與韓國瑜、洪秀柱會面，表達安慰，也跟他們道歉，朱立倫認為自己已盡全力，但身為輔選一員，仍要對選情表示歉意。
朱立倫探望洪秀柱。（朱立倫辦公室提供）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
2020不分區立委各黨席次出爐！吳敦義、黃國昌都沒上
2020區域、原民立委開票結束 79席當選名單揭曉！
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
勝選感言全文 蔡英文：無論投給誰都是民主價值的實踐
韓國瑜承認敗選：希望明天起來見到一個團結的台灣
吳敦義坦言受挫：下週三中常會率黨務主管請辭
洪秀柱落敗砲打黨中央：吳敦義應負起責任
民進黨再度過半！ 2020新立院政黨版圖略有變化
王定宇準備3蛋糕與支持者分享 就為慶祝小英達成這件事…
韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了
11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」
總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現
勸阻無效！韓國瑜執意在故宮門外談政策引發爭議
熱門推播