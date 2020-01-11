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首頁　>　臺北市

蘇貞昌是否留任？ 蔡英文：內閣向新國會提總辭是憲法規定

蔡總統今晚偕副總統當選人賴清德出席國際記者會。（記者簡榮豐攝）

蔡總統今晚偕副總統當選人賴清德出席國際記者會。（記者簡榮豐攝）

2020-01-11 22:07:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡總統今晚偕副總統當選人賴清德出席國際記者會，接受中外媒體提問。針對行政院長蘇貞昌是否留任，蔡英文總統回應表示，蘇院長一年多來表現讓人民有感，但內閣向新國會提總辭是憲法規定，未來面對美中貿易戰、國內外情勢變化，希望行政團隊能夠維持穩定。

對於前陣子面臨民調低迷、中國戰機繞台威脅，未來會如何處理與中國的關係？蔡總統表示，要彰顯台灣價值，堅持主權的生活方式，身為台灣總統必須在這樣基礎下處理兩岸關係，希望這一次選舉結果可以讓中國了解，我們也願意一起開始良性互動。

勝選後未來改革的重中之重是什麼？有哪些未盡之業要完成？蔡總統指出，選舉代表的意義，改革總目標就是全力提升國力，讓所有國民得到好的照顧。包含經濟產業轉型再升級，讓台灣能夠再發展，第二是長照再升級和青年發展，都會有全力支持，第三是國家區域均衡發展，及大南方政策的落實。

針對立委選舉結果出爐，內閣是否調整必要，蘇貞昌院長是否留任？蔡總統表示，特別感謝蘇院長一年多來努力，蘇院長的表現讓人民有感，內閣向新國會提總辭是憲法規定，未來面對美中貿易戰、國內外情勢變化，希望行政團隊能夠維持穩定。

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