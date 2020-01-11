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蔡英文︰中國對台持續施壓 強化與重要夥伴合作關係

總統蔡英文表示，中國對台灣持續施壓，確實讓台灣在國際上面臨困境，但過去3年有許多理念相同重要夥伴成立合作關係，未來都會持續強化與擴大。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文表示，中國對台灣持續施壓，確實讓台灣在國際上面臨困境，但過去3年有許多理念相同重要夥伴成立合作關係，未來都會持續強化與擴大。（記者簡榮豐攝）

2020-01-11 22:22:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統蔡英文、副總統賴清德候選人確定當選，今日晚間9點出面召開國際記者會。面對外國媒體詢問新任期如何在中國壓力陰影持續升級下，提升與相近國家關係。蔡英文表示，中國對台灣持續施壓，確實讓台灣在國際上面臨困境，但過去3年有許多理念相同重要夥伴成立合作關係，未來都會持續強化與擴大。

蔡英文表示，台灣遵守聯合國對朝鮮共同行動、協助受戰爭影響者提供人道協助，台灣各項專業經驗包含氣候變遷等，都對全球有貢獻，也受到國際肯定。雖然台灣在國際社會上面對中國總總打壓，但今天選舉結果，向世界展現了台灣是致力於自由、人權國家。下階段持續與理念相近夥伴合作，包含TCTF架構，與美國與其他主要成員，及與歐盟間人權對話將持續與擴大。

蔡英文說，國際社會正面對資訊防護、海事安全等共同的挑戰，台灣有豐富經驗與能力，願意向國際分享與合作。另外，台灣是印度太平洋地區成員國，新南向政策方面，願意將台灣教育、文化、醫療、衛生、科學、技術等，用以提升新南向國家人民福祉，持續努力強化新南向夥伴關係。

另有外媒詢問，蔡總統在競選期間曾說，在中國壓力下台灣會更加茁壯，連任後是否仍這麼想，及怎麼面對壓力。蔡英文表示，中國壓力會持續存在甚至越來越大，但這次選舉結果已彰顯台灣民主價值及拒絕一國兩制，身為台灣總統就必須在民意基礎上來處理兩岸關係。

蔡英文說，台灣是亞太地區重要成員，會堅決維持台海穩定現狀，在過去面對中國壓力，台灣都維持不挑釁、不冒進的態度，確保兩岸間和平穩定；未來仍將盡最大努力維持和平現狀，台灣不是麻煩製造者，過去不會當然未來也不會，保護台灣主權、民主、自由價值未來4年都不會改變。

不過蔡英文也呼籲北京當局，要體認台灣民意，雖然她會盡最大努力改善兩岸關係，但互動不是一國可以決定，若要有健康交流方式、重啟對話與協商，就必須正視中華民國台灣的存在，在和平對等的的原則下做良性互動，這樣的條件應該是合情合理且務實可行。

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