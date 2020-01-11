立院龍頭「堃昌配」成形？ 民進黨高層這麼說...

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先前民進黨已將不分區立委游錫堃列為立法院長人選。（資料照）
〔記者邱燕玲／台北報導〕2020立委選舉結果出爐，民進黨可單獨過半，未來可順利攻下立法院正、副院長，而先前民進黨已將不分區立委游錫堃列為立法院長人選，至於現任副院長蔡其昌深受黨內跨派系支持，外界因此預測「堃昌配」成形，未來可望角逐立院正副院長。
不過，因選舉結果剛出爐，黨內高層坦言目前還沒空談這問題，目前先以下週立法院召開臨時會，處理中央政府總預算案為主。
現任副院長蔡其昌深受黨內跨派系支持。（記者張軒哲攝）
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