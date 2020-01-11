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蔡總統狂勝 學者預言：未來4年「北京不會讓台灣好過」

蔡英文總統得票數創歷史紀錄，民進黨大勝，健行科大企管系教授顏建發強調，未來4年，「北京不會讓台灣好過」，會用各種滲透統戰的方式，讓台灣內部更分裂、更亂，「把台灣搞得稀巴爛」。（資料照）

蔡英文總統得票數創歷史紀錄，民進黨大勝，健行科大企管系教授顏建發強調，未來4年，「北京不會讓台灣好過」，會用各種滲透統戰的方式，讓台灣內部更分裂、更亂，「把台灣搞得稀巴爛」。（資料照）

2020-01-11 22:06:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統得票數創歷史紀錄，民進黨國會單獨過半，健行科大企管系教授顏建發強調，民進黨大勝，台灣民眾嚴拒中國的「一國兩制」，未來4年，「北京不會讓台灣好過」，會用各種滲透統戰的方式，讓台灣內部更分裂、更亂，「把台灣搞得稀巴爛」，對外則在台灣的國際舞台上持續打壓，搶奪我邦交國，極力羞辱台灣。

顏建發指出，台灣不需要因為中國市場「把家裡的鑰匙交出去」，政府應協助產業佈局全球市場，同時與美國、日本、歐洲等國建立緊密夥伴關係。而日本5縣食品、含萊克多巴胺的美豬議題，政府未來4年一定要拿出魄力處理，不應成為台日、台美關係的阻礙。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程則分析，面對2022年中共召開的20大，中國領導人習近平必須拿出政績來尋求第3任，台灣問題短期不易解決，他的重心仍在中國內部問題與美中貿易戰。而今年又是美國大選年，美國對中國強硬是慣例，習近平暫不會在台灣議題上火上澆油。

林文程指出，中共預計2月將召開一年一度的對台工作會議，定調今年度對台工作重點，而蔡總統的當選感言及農曆春節講話，甚至第2任的就職演說，會是中國觀察重點，蔡總統可適度展現台灣的善意，但不能犧牲底限。

至於選前通過的「反滲透法」，成功大學政治經濟研究所教授洪敬富認為，中國對台工作會投鼠忌器，未來4年的兩岸交流不會更熱絡，惠台措施也會有寒蟬效應，不過，「道高一尺、魔高一丈」，中國仍會利用各種手段佈局台灣下次選舉，政府仍不能鬆懈。

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