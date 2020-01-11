雙帥情勢激烈 吳怡農緊追蔣萬安

支持者大喊吳怡農加油。（記者蔡思培攝）

2020-01-11 18:01:50

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立委這次是由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農，目前已經開票1個多小時，蔣開出票數約為2萬6000，吳怡農則以約2萬票緊追在後。

吳怡農陣營今晚在競選總部封街進行開票轉播，截止6點前，蔣萬安以2萬6000多票領先，吳怡農則以2萬1000多票緊追在後。雖然吳暫時落後，但現場支持者仍熱情不減，大家不斷高呼「吳怡農加油！」志工們也在現場發放印有「農」字樣的小旗子。

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