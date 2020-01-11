為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

雙帥情勢激烈 吳怡農緊追蔣萬安

支持者大喊吳怡農加油。（記者蔡思培攝）

支持者大喊吳怡農加油。（記者蔡思培攝）

2020-01-11 18:01:50

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立委這次是由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農，目前已經開票1個多小時，蔣開出票數約為2萬6000，吳怡農則以約2萬票緊追在後。

吳怡農陣營今晚在競選總部封街進行開票轉播，截止6點前，蔣萬安以2萬6000多票領先，吳怡農則以2萬1000多票緊追在後。雖然吳暫時落後，但現場支持者仍熱情不減，大家不斷高呼「吳怡農加油！」志工們也在現場發放印有「農」字樣的小旗子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與家人輕鬆投票 吳怡農：該做的努力都做了
2020-01-11 10:18

與家人輕鬆投票 吳怡農：該做的努力都做了
挺吳怡農不怕流失生意 486先生：對錢沒看那麼重
2020-01-09 16:50

挺吳怡農不怕流失生意 486先生：對錢沒看那麼重
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！

只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
合體財經女神 吳怡農：重組供應鏈 產業轉型走出不靠中國的路
2020-01-08 17:05

合體財經女神 吳怡農：重組供應鏈 產業轉型走出不靠中國的路
吳怡農車隊掃街續開 莊瑞雄：史上最嚇死國民黨的候選人
2020-01-08 10:41

吳怡農車隊掃街續開 莊瑞雄：史上最嚇死國民黨的候選人
臺北市今日熱門
2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-06 14:06

勸阻無效！韓國瑜執意在故宮門外談政策引發爭議 影片

2020-01-09 20:49

凱道造勢沒遊覽車沒便當？他拍照竟遭韓粉包圍批鬥

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播