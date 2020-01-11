雙帥情勢激烈 吳怡農緊追蔣萬安

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
支持者大喊吳怡農加油。（記者蔡思培攝）
〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立委這次是由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農，目前已經開票1個多小時，蔣開出票數約為2萬6000，吳怡農則以約2萬票緊追在後。
吳怡農陣營今晚在競選總部封街進行開票轉播，截止6點前，蔣萬安以2萬6000多票領先，吳怡農則以2萬1000多票緊追在後。雖然吳暫時落後，但現場支持者仍熱情不減，大家不斷高呼「吳怡農加油！」志工們也在現場發放印有「農」字樣的小旗子。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
與家人輕鬆投票 吳怡農：該做的努力都做了
挺吳怡農不怕流失生意 486先生：對錢沒看那麼重
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
合體財經女神 吳怡農：重組供應鏈 產業轉型走出不靠中國的路
吳怡農車隊掃街續開 莊瑞雄：史上最嚇死國民黨的候選人
對決「柱柱姊」 王定宇自行宣布當選
最藍的地方都沒大贏！親中名嘴直言「蔡英文連任」
韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了
總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現
勸阻無效！韓國瑜執意在故宮門外談政策引發爭議
凱道造勢沒遊覽車沒便當？他拍照竟遭韓粉包圍批鬥
熱門推播