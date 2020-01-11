遙遙領先孫大千 民進黨何志偉宣布當選

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台北市第2選區民進黨立委候選人何志偉自行宣布當選。（資料照，何志偉競選辦公室提供）
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市第2選區民進黨立委候選人何志偉在下午5點50分已獲得8萬5572票，自行宣布當選，遙遙領先對手國民黨候選人孫大千4萬7467票，成功連任。
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