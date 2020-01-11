于美人現身親民黨競總 籲選後「手牽手一起努力」

親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部發言人于美人受訪，她說，美好的一仗已經打完，希望選舉過後，就要回歸日常生活，還是要手牽手一起努力，繼續愛護我們的國家。（記者廖振輝攝）

2020-01-11 17:58:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕2020大選開票，親民黨競選總部湧入支持者，競總發言人于美人以一身白套裝、橘領巾現身競總，她分享，「今天的服裝跟第一天擔任發言人的服裝一樣」，希望以此畫下美好句點，讓台灣展開新的一頁。

于美人受訪時指出，心情很興奮，也感到很榮幸，美好的一仗已經打完，很很謝謝大家在這2個月給親民黨的鼓勵，以及給她個人的支持、加油，以及很多的學習機會。希望選舉過後，就要回歸日常生活，還是要手牽手一起努力，繼續愛護我們的國家。

對於這次選舉的意義，于美人說，是志在參加，結果就交給民眾選擇，親民黨在乎的不是政黨輸贏，而是透過這場選舉人民贏得什麼，台灣透過選舉凝結出什麼共識，對國家未來是不是有共同目標。

于美人接著說，這場選舉當然想贏，但最在乎還是人民贏得什麼，全球16億華人只有台灣2300萬人可以行使民主自由投票權利，台灣要非常珍惜有投票權力，可以實施民主，要好好珍惜、守護。

對於個人未來發展，于美人笑說，「我就是斜槓青年」，今晚12點就卸下發言人工作，將回到主持工作，目前不接受邀約發言人工作，也不會考慮擔任親民黨部發言人。

至於想跟宋楚瑜說什麼，于美人感性地說，4年後還有奧運、世界杯足球，但4年後不會有宋楚瑜，非常榮幸能參與歷史一刻。宋楚瑜是台灣最近30年民主進化過程最美麗的側影，大概明天開始就要懷念宋伯伯了，謝謝他為台灣民主化過程貢獻人生最精華44年，她也對余湘表示感謝。

在政黨票方面，于美人展現信心，她說，台灣選民很聰明，民主就是要制衡，而剛已經跟宋楚瑜聯絡，確定他8點會來到競總，而她接著則要以發言人身分去參加最後3個政論節目。

于美人受訪。（記者林良昇攝）

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